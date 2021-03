Finisce 1-1 contro il Pontedera. Grande rammarico in casa giallorossa. Diverse le occasioni sprecate da parte delle leonesse che non chiudono la partita e si fanno raggiungere dalla solita Iannella a metà del secondo tempo, a seguito di una delle poche disattenzioni della difesa di casa.

Il Ravenna parte forte e dopo appena 6 minuti trova il vantaggio con Marengoni lesta ad insaccare in rete dopo aver superato il portiere ospite. Al 10’ schema da calcio d’angolo che mette Filippi libera di calciare, porta aperta ma centra le gambe di un difensore granata. Al 15 ‘ ripartenza del Pontedera che mette Carrozzo davanti a Copetti, che devia in angolo. Occasione splendida per Cimatti che si trova la palla nell’area piccola portiere saltato, ma di testa spara sopra la traversa. Il Ravenna tiene un ritmo molto alto, pressing importante, ma non riesce a chiudere la partita. Altro tiro da parte di Filippi, ancora le gambe granatine respingono.

Il Pontedera si fa vedere prevalentemente attraverso le ripartenze e ancora una volta, causa disimpegno non ottimale delle giallorosse permette a Iannella di tirare fronte Copetti che ancora una volta respinge. Chiude il PT col risultato di 1 a 0 dove ha visto il Ravenna dominare ma che non trova la seconda rete.

Il ST riparte col Ravenna che preme ancora, ma piano piano cede centimetri al Pontedera che prende fiducia e senza comunque impensierire la retroguardia abbassa il baricentro giallorosso.

Altro schema da calcio d’angolo, altre gambe granatine impediscono a Filippi la via della rete. Un‘altra occasione capita a Cimatti al 25’, ma il suo tiro sbatte sul petto di Sacchi. Al 35’ giallo per Greppi verso la linea laterale. Dal fallo sulla linea laterale pallone in mezzo lento, Copetti chiama ma sbaglia il tempo, Iannella di testa spizzica e il pallone rotola in rete. Il Ravenna fa fatica ad ordinarsi e causa anche la stanchezza non trova più la via della rete.

Peccato per il risultato, sarebbe stata una vittoria importantissima. Domenica la sosta di Pasqua, poi le leonesse andranno a Perugia domenica 11 Aprile.

TABELLINO

Ravenna-Pontedera 1-1

Rete 6’ pt Marengoni (R), 35’ st Iannella (P)

RAVENNA WOMEN F.C. Greppi, Picchi, Barbaresi, Cimatti, Crespi, Capucci, Filippi (35’ st Burbassi), Copetti, Morucci, Giovagnoli, Marengoni. A disposizione: Omokaro, Ligi, Jaszczyszyn, Raggi, Costa, Nicola, Benedetti. All. Recenti

U.S. CITTA’ DI PONTEDERA C.F. Sacchi F., Rizzato, Sidoni, Carrozzo, Iannella, Gavagni (44’ st D’Alessandro), Consoloni (1’ st Dantoni), Maffei (24’ st Dehima), Pantani, Del Prete, Sacchi A. A disposizione: Mazzella, Bulleri, Terreni, Viterbo All. Ulivieri

Arbitro: Boiani (Pesaro)

Assistenti: Moretti (San Benedetto del Tronto) – Piccinini (Ancona)

RetI: 6’ pt Marengoni (R), 35’ st Iannella (P)

Ammonite: Greppi (R), Picchi (R), Maffei (P)