Il primo goal stagionale di Benedetti e la prima tripletta di Cimatti permettono al Ravenna di vincere a Perugia. Chiude i conti Burbassi.

Il Ravenna scende a Perugia senza Greppi Filippi e Crespi. Parte forte nonostante la giovanissima età in campo (formazione più giovane schierata fino ad oggi), cercando di sbloccare subito la gara, ma né Cimatti né Benedetti nei primi minuti trovano il goal.

Dopo una partenza sprint il Ravenna trova il goal con Benedetti che a seguito di una palla filtrante difende bene col corpo e insacca alle spalle del portiere del Perugia. Prima rete stagionale per Veronica che finalmente si sblocca e riceve l’abbraccio da parte di tutte le sue compagne.

Il secondo tempo è ancora di marca giallorossa, che chiude l’incontro nei primi dieci minuti grazie all’uno due di Cimatti. Cambi in casa Ravenna: al 60’ Burbassi per Benedetti e Ligi per Barbaresi.

Al 69’ grande intervento di Copetti che devia in angolo un super colpo di testa di Benoit Lucy da calcio d’angolo.

Il Ravenna continua a spingere e al 74’ segna Burbassi. All’ 88’ chiude Cimatti segnando la sua prima tripletta di stagione.

TABELLINO

Perugia-Ravenna 0-5

Reti: 27’ pt Benedetti (R), 54’ e 59’ st Cimatti (R), 74’ st Burbassi (R), 88’ st Cimatti (R) Parata Copetti su calcio d’angolo al ’24 st del Nr. 27

RAVENNA WOMEN F.C.

Picchi, Barbaresi (15’ st Ligi), Cimatti, Capucci, Copetti, Morucci, Giovagnoli, Raggi, Costa, Marengoni, Benedetti (15’ st Burbassi). A disposizione: Nicola. All. Recenti

A.C. PERUGIA CALCIO

Serluca, Accettoni (1’ st Ciferri), Piselli, Timo (31’ st Annibaldi), De Monaco (19’ st Viola), Tola, Cerasa, Cesarini (36’ st Orsi), Benoist Lucy, Angori, Gwiazdowska (19’ st Libera). A disposizione: Bayol, Bortolato, Galassi, Urso. All. Mancini

Arbitro: Maccarini (Sez. Arezzo)

Assistenti: Linari (Sez. Firenze) – Bianchi (Sez. Pistoia)