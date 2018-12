Si ferma dopo 6 successi consecutivi la striscia di vittorie del Ravenna Women, che non va oltre l’uno a uno sul campo del Mozzecane: grande rammarico per le giallorosse che in pieno recupero falliscono con Filippi il rigore che valeva i 3 punti; capitan Cimatti e compagne conservano il secondo posto in classifica ma adesso l’Empoli è a sole due lunghezze dopo la vittoria ai danni della Roma.

Mister Piras deve rinunciare a Carrozzi e manda in campo dal primo minuto Copetti tra i pali, Cameron, Greppi, Colini e Bouby in difesa, Haanpaa, Barbaresi e Filippi a centrocampo, con capitan Cimatti alle spalle del tandem d’attacco Montecucco Burbassi.

Il primo tempo è di marca veneta, con le padrone di casa che giocano meglio e chiudono la prima frazione in vantaggio grazie al gol di Gelmetti, nato però da una netta posizione di fuorigioco di almeno un metro e non segnalato dal guardalinee per colpa della fitta nebbia.

Nella ripresa la musica cambia, il copione si ribalta, ed è il portiere di casa a vestire i panni della protagonista, compiendo grandi interventi su Barbaresi e Cimatti.

Nel finale succede di tutto: Carraro atterra Filippi, l’arbitro espelle il difensore veneto e concede il rigore alle romagnole. Dal dischetto Cimatti non sbaglia e firma l’uno a uno.

Passa un solo minuto e Meleddu compie l’ennesimo miracolo deviando con il piede un tiro da un metro di Burbassi; sull’azione successiva ancora protagonista Burbassi che supera Meleddu e viene atterrata: secondo rigore per le ospiti e seconda espulsione per le padrone di casa.

Stavolta dal dischetto va Filippi ma la neo entrata Olivieri intuisce il tiro dagli undici metri e salva la propria porta.

Al triplice fischio non festeggia nessuno e ci guadagna l’Empoli, che supera il Mozzecane e si porta a 2 punti dal Ravenna; alla ripresa il big match contro la capolista Inter, che oggi ha centrato la nona vittoria in altrettante gare.

Fortitudo Mozzecane – Ravenna Women 1-1

Fortitudo Mozzecane: Meleddu, Groff, Caliari (69′ Mele), Bertolotti, Pavana, Salaorni, Della Giacoma (93′ Olivieri), Carraro (85′ Cabeo), Pinna (69′ Benincaso), Peretti (69′ Martani), Gelmetti. A disp.: Signori, Borg. All.: S.Bragantini

Ravenna Women: Copetti, Cameron, Bouby, Barbaresi, Colini, Greppi, Haanpaa (58′ Cinque), Filippi, Montecucco, Cimatti, Burbassi. A disp.: Cicci, Amadori, Cinque, Giovagnoli, Pelloni, Raggi. All.: R.Piras

Arbitro: Scarpa di Collegno

Ammonite: Filippi, Montecucco, Barbaresi, Bouby (R) Groff, Bertolotti (F)

Espulse: Carraro, Meleddu (F)

Marcatrici: 30′ Gelmetti (F) 86′ Cimatti su rig. (R)