Il Ravenna fa suo il derby con la Sammaurese. Al “Macrelli” il Ravenna prende subito in mano le operazioni ed ottiene il successo (0-3). Un errore in disimpegno di Ravaioli permette al Ravenna di colpire con Nappello che porta avanti gli ospiti. Il Ravenna trova il raddoppio con Rrapaj che su punizione trova una deviazione che trae in inganno Ravaioli. La Sammaurese non trova il passo e gli ospiti non perdonano. Lo Bosco viene servito in area e di prima intenzione batte Ravaioli. I gol subiti, soprattutto a freddo, si fanno sentire anche nella ripresa. La Sammaurese non riesce a risalire la corrente nonostante giochi con determinazione. Nel finale traversa colpita da Rrapaj con Ravaioli che la tocca e mette in angolo.

Il tabellino

SAMMAURESE – RAVENNA 0-3

Sammaurese: Ravaioli, Bolognesi, Canalicchio, Casadio, Hasanaj, Sedioli, Montesi, Manuzzi, Pacchioni, Ravaioli, Papa. A disp.: Jashari, Scanagatta, Morri, Gaetani, Maltoni, Misuraca, Gabrielli, Imoh, Gningue. All. Taccola.

Ravenna: Fresia, Venturini, Di Renzo, Biagi, Lobosco, Nappello, Rrapaj, Esposito, D’Orsi, Onofri, Milan. A disp.: Galassi, Mandorlini, Rossetti, Mauthe, Lordkipanidze, Guida, Crosariol, Manuzzi, Agnelli. All. Antonioli.

Reti: 2′ Di Renzo, 21′ Rrapaj, 35′ Lo Bosco.

fonte newsrimini.it