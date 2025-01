Il Ravenna FC battezza la prima del 2025 tra le mura amiche con una vittoria importante, superando la Sammaurese al Benelli per 1-0 grazie a una rete di Lordkipanidze nel primo tempo. Una partita sofferta e non particolarmente spettacolare, anche a causa della pesantezza del terreno di gioco. Tuttavia, il campo si è presentato in condizioni migliori rispetto alle ultime apparizioni, segno che gli interventi effettuati dalla società stanno iniziando a portare i loro frutti. Giallorossi meglio nella prima frazione dove prima del vantaggio sfiorano il gol in più occasioni ma che nella ripresa subiscono il ritorno della Sammaurese che sfiora il pareggio allo scadere.

La gara si apre subito con un brivido per il Ravenna: al 2′ la Sammaurese si rende pericolosa con una palla in profondità per Gningue, il cui diagonale sfiora il palo. Superato lo spavento i padroni di casa si prendono le redini del gioco e rispondono al 12′ con Manuzzi, ma la sua conclusione dall’interno dell’area finisce alta. Poco dopo, al 13′, è Rossetti a provarci con un tiro da fuori che esce di poco senza che Pozzer potesse intervenire. Situazione analoga al 15′ quando un colpo di tacco in mischia di Esposito, imbeccato dal corner di Guida non inquadra la porta.

Il gol decisivo arriva al 19′: Lordkipanidze, al quinto centro stagionale, raccoglie un pallone sulla tre quarti e corre verso l’area facendo partire un diagonale preciso, seppur non potente, che batte il portiere ospite.

Nel secondo tempo, la Sammaurese alza il baricentro e prova a impensierire la difesa giallorossa. Al 61′, Manuzzi (fratello del giocatore del Ravenna) impegna Fresia con un diagonale velenoso. I giallorossi cercano di chiudere i conti al 66′ con Guida, servito in contropiede da Lordkipanidze, ma la difesa avversaria riesce a rimpallare il tiro.

All’85′, il capitano Rrapaj sfiora il raddoppio con un tiro a giro che esce di poco, mentre al 90′ la Sammaurese ha un’occasione clamorosa con Maltoni, che in spaccata dall’area piccola alza sopra la traversa. Le emozioni non finiscono nei minuti di recupero: al 94′, proteste vibranti degli ospiti per un presunto fallo in area di Amoabeng, ma l’arbitro lascia correre giudicando l’intervento regolare.

Non è stato il miglior Ravenna della stagione, ma i ragazzi di Marchionni hanno dimostrato grande solidità e capacità di soffrire, mantenendo il ritmo delle prime della classe, tutte vincenti.

Domenica prossima i giallorossi saranno di nuovo in trasferta in Toscana, per affrontare il Tuttocuoio in un nuovo capitolo della loro corsa ai vertici della classifica.

TABELLINO:

RAVENNA FC – SAMMAURESE 1-0

MARCATORI: 19’ Lordkipanidze

RAVENNA FC: Fresia, Venturini (57’ Amoabeng), Rossetti, Biagi, Lordkipanidze (76’ Ilari), Guida (68’ Lo Bosco), Manuzzi (83’ Di Renzo), Esposito, D’Orsi (57’ Rrapaj), Onofri, Milan. A disposizione: Galassi, Mandorlini, Crosariol, Calandrini. Allenatore: Marco Marchionni

SAMMAURESE: Pozzer, Masini (76’ Scanagatta), Bolognesi, Morri, Manuzzi (79’ Forte), Ferrani (46’ Sedioli), Maltoni, Nisi, Gallo, Bonandi (76’ Merlonghi), Gningue (65’ Deshkaj). A disposizione: Ravaioli, Misuraca, Beconcini, Magrini. Allenatore: Stefano Protti

AMMONITI: Nisi, Gallo, Biagi, Milan, Scanagatta, Maltoni

RECUPERO: 2’ e 5’