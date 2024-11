Il Ravenna torna da Corticella con una vittoria fondamentale, firmata da Di Renzo in avvio di ripresa, al termine di una partita combattuta ma tutt’altro che spettacolare. Le condizioni irregolari del terreno di gioco hanno infatti penalizzato il maggiore tasso tecnico dei giallorossi, costringendoli a una gara di sacrificio e concretezza.

Il primo tempo ha visto il Ravenna prendere l’iniziativa, costruendo diverse occasioni pericolose. Al 13’ Rrapaj ha impegnato Malagoli con un sinistro deviato in angolo, mentre poco dopo è stato Lo Bosco a concludere da distanza ravvicinata, trovando pronto il portiere avversario. Il Corticella ha provato a reagire, ma la conclusione di Suliani è stata del tutto imprecisa.

La squadra di Marchionni è andata vicina al gol in più occasioni: al 35’ Lo Bosco, lanciato in profondità da Biagi, non è riuscito a inquadrare la porta, mentre nel finale di tempo Lordkipanidze e Di Renzo hanno sfiorato il vantaggio con due azioni personali. Sul fronte opposto, una ripartenza del Corticella ha costretto Fresia a una bella parata, benché l’azione fosse già stata fermata per fuorigioco.

La ripresa si è aperta con l’episodio decisivo. Al 47’, una palla vagante al centro dell’area è stata mal gestita dalla difesa del Corticella: un tentativo di respinta ha sorpreso Malagoli, e Di Renzo, il più rapido ad avventarsi sulla sfera, ha trovato il gol in spaccata.

I padroni di casa hanno cercato di reagire, rendendosi pericolosi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il tentativo si è rivelato un fuoco di paglia. Il secondo tempo è scivolato via senza grandi emozioni, con il Ravenna abile a gestire il vantaggio e a respingere ogni timido assalto avversario.

Questa vittoria, preziosissima, consente ai giallorossi di mantenere il distacco di tre punti dalla capolista Tau, che sarà ospite domenica pomeriggio al Benelli per un big match che si preannuncia imperdibile.

TABELLINO:

CORTICELLA – RAVENNA FC 0-1

MARCATORE 47’ Di Renzo

CORTICELLA: Malagoli, Cavallini (79’ Goffredi), Ercolani (86’ Manieri), Bonetti, Brighi, Zucchini, Lo Giudice (89’ Landi), Suliani, Rizzi, Casadei, Gessaroli. A disposizione: Mezzadri, Manga, Ofoasi, Pietrobuoni, D’Isanti, Sighinolfi. Allenatore: Michele Nesi

RAVENNA FC: Fresia, Venturini, Rossetti, Di Renzo (86’ Nappello), Biagi, Lo Bosco, Rrapaj (89’ Agnelli), Lordkipanidze (86’ Calandrini), Esposito, Onofri, Milan. A disposizione: Galassi, Mandorlini, Mauthe, Guida, Crosariol, D’Orsi. Allenatore: Marco Marchionni

Ammoniti: Esposito, Rossetti, Fresia

Recupero: 1’ e 4’