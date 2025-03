Il Ravenna FC prosegue la sua corsa verso la vetta con una vittoria di misura, ma meritata, contro il San Marino, superato per 1-0 al “Calbi” di Cattolica. Un successo maturato grazie a un primo tempo di grande intensità e qualità, chiuso con il vantaggio siglato da Di Renzo. Nella ripresa i giallorossi hanno abbassato il baricentro, rischiando solo nel finale, quando un intervento prodigioso di Fresia ha blindato i tre punti.

Il Ravenna parte subito forte e al 2’ crea la prima occasione con Di Renzo, che ruba un pallone e si invola in profondità, ma il suo assist per Zagre risulta impreciso. I giallorossi impongono il loro ritmo e sfiorano il gol con un cross teso di Milan, su cui Di Renzo manca la deviazione vincente per questione di centimetri. La pressione della squadra di Marchionni cresce e al 20’ si trasforma in una tripla occasione: prima Milan, poi Guida, entrambi murati dalla difesa, infine Biagi, che calcia alto. Di nuovo Ravenna pericoloso al 36’ con il tiro a giro di Venturini che chiama Branduani ad un grande salvataggio in corner. Il gol è nell’aria e arriva al 41’: Biagi recupera palla con una pressione efficace, supera un avversario e serve Di Renzo, che fulmina Branduani con freddezza. Terzo centro nelle ultime due gare per l’attaccante giallorosso, che permette al Ravenna di chiudere meritatamente in vantaggio un primo tempo dominato.

Nella ripresa la gara cambia volto: il Ravenna abbassa il baricentro, limitandosi a controllare senza riuscire più a rendersi pericoloso. Il minimo vantaggio tiene in apprensione i tifosi, ma il San Marino fatica a creare reali opportunità, se non al 90’, quando Haruna trova la testa di Di Francesco per l’unico vero brivido della giornata. Il colpo di testa dell’attaccante biancoazzurro sembra destinato in rete, ma Fresia si supera con un intervento straordinario che salva risultato e vittoria.

Con questi tre punti, il Ravenna rimane a -2 dal Forlì e continua la sua rincorsa alla vetta. Il duello ripartirà settimana prossima con un curioso incrocio del calendario: entrambe le contendenti affronteranno le squadre di Prato, la corsa alla promozione è ancora combattuta.

IL TABELLINO:

SAN MARINO – RAVENNA FC 0-1

MARCATORE: 41’ Di Renzo

SAN MARINO: Branduani (72’ Lattisi), Pericolini (72’ Gibilterra), Maglietta, Pass, Fabbri, Haruna, Toure (83’ Di Francesco), Arcopinto (79’ Muro), Passewe, Rota (52’ Giacomini), Tosi. A disposizione: Biguzzi, Bedei, Thioune, Yakubiv. Allenatore: Oberdan Biagioni

RAVENNA FC: Fresia, Venturini, Rossetti, Di Renzo (69’ Manuzzi), Biagi (83’ Mandorlini), Rrapaj (83’ Dì’Orsi), Guida (69’ Calandrini), Esposito, Agnelli, Zagre, Milan. A disposizione: Galassi, Mauthe, Lordkipanidze, Crosariol, Amoabeng. Allenatore: Marco Marchionni

AMMONITI: Guida, Arcopinto, Milan, Di Renzo

RECUPERO: 1’ e 4’