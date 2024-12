Il Ravenna impone la sua legge sul Cittadella Vis Modena nonostante le copiose piogge abbiano trasformato il terreno del Benelli in un pantano, poco adatto al gioco del calcio. Rrapaj e compagni hanno messo in campo una prestazione di grande carattere, ribaltando lo svantaggio iniziale e conquistando tre punti tutt’altro che scontati. Una vittoria che vale ben oltre il risultato.

La partita inizia nel peggiore dei modi per i giallorossi: su una punizione laterale battuta da Martey, la difesa del Ravenna resta immobile, consentendo a Mora di insaccare di testa. Il Ravenna si trova subito in salita. Tuttavia, il carattere degli uomini di Marchionni emerge immediatamente: quella di Mora resterà l’unica vera occasione creata dagli avversari nell’intero incontro.

I giallorossi reagiscono con veemenza. Lo Bosco tenta subito di riportare il risultato in parità, ma la sua conclusione viene ribattuta sulla linea di porta. Poco dopo, Manuzzi sfiora il gol con un diagonale che termina di poco a lato. L’occasione più clamorosa arriva con Onofri, il cui colpo di testa in mischia colpisce il palo. Le difficili condizioni del campo non scoraggiano il Ravenna, che continua a spingere: Venturini ci prova senza fortuna, seguito da Milan, il cui destro sfiora il palo. Prima dell’intervallo, Biagi va vicino al gol con un colpo di testa, ma non riesce ad angolare a sufficienza. Nonostante il dominio territoriale, il Ravenna chiude la prima frazione sotto di una rete.

La ripresa segna la svolta. Marchionni inserisce Di Renzo e Amoabeng, alzando ulteriormente il baricentro della squadra. In soli cinque minuti, il Ravenna ribalta la situazione: su un corner battuto da Rrapaj, Onofri raccoglie sul secondo palo e serve al centro Esposito, che insacca per il pareggio. Poco dopo, Di Renzo lavora un pallone invitante per Rrapaj, il cui tiro respinto dal portiere trova il tap-in vincente di Lo Bosco.

Il Cittadella tenta una reazione, ma il Ravenna non concede nulla. Anzi, Rrapaj sfiora il gol olimpico su calcio d’angolo, mettendo in difficoltà il portiere Leonardi. Con la pioggia sempre più incessante, il match assume i contorni di una battaglia epica. D’Orsi prova ad arrotondare il risultato con una bella incursione, e Amoabeng tenta la sorpresa dalla distanza, ma il punteggio rimane invariato.

Il triplice fischio sancisce una vittoria fondamentale per il Ravenna, frutto di una dimostrazione di grande carattere. La vetta ora dista solo una lunghezza. Il prossimo impegno vedrà i giallorossi affrontare il Lentigione di Cassani, lanciatissimo a -1, per una sfida d’altissima classifica.

Il tabellino

RAVENNA FC – CITTADELLA VIS MODENA 2-1

MARCATORI: 2’ Mora, Esposito 47’, Lo Bosco 52’

RAVENNA FC: Fresia, Venturini (46’ Amoabeng), Rossetti, Biagi, Lo Bosco (79’ Mandorlini), Rrapaj (79’D’Orsi), Lordkipanidze (46’ Di Renzo), Manuzzi (85’ Guida), Esposito, Onofri, Milan. A disposizione: Galassi, Crosariol, Calandrini, Agnelli, Amoabeng. Allenatore: Marco Marchionni

CITTADELLA VIS MODENA: Leonardi, Gandolfi (79’ Carretti), Truffelli (76’ Orlandi), Sabotic, Aldrovandi, Teresi (58’ Sala), Guidone, Mora, Caesar Tesa, Bertani, Martey (55’ Sardella). A disposizione: Piga, Andreoti, Rovatti, Borsari, Mata. Allenaotre: Francesco Selmi

AMMONITI: Bertani, Venturini, Mora, Milan, Sardella, Orlandi

RECUPERO: 3’ e 4’