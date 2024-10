Il Ravenna FC esce sconfitto 1-2 nel match contro un Sasso Marconi più reattivo e determinato, che ha dimostrato di essere pericoloso fin dai primi minuti di gioco.

La partita si sblocca al 5′ con un’iniziativa degli ospiti: Jassey si inserisce in verticale e, una volta entrato in area, calcia con precisione un destro che si insacca all’incrocio dei pali, portando il Sasso Marconi in vantaggio. Il Ravenna fatica a prendere le misure e il Sasso continua a mettere pressione, rendendosi nuovamente pericoloso poco dopo con un pallone rubato sulla trequarti.

I giallorossi provano a costruire qualche azione, ma la squadra ospite sembra più reattiva in ogni fase di gioco. La svolta per il Ravenna arriva al 30’, quando Guida viene atterrato in area e l’arbitro assegna un calcio di rigore. Nappello dal dischetto non sbaglia, riportando la partita in parità con grande freddezza.

Nel secondo tempo, i ragazzi di mister Antonioli cercano di cambiare ritmo, ma è ancora il Sasso Marconi a dimostrarsi più incisivo. Al 61′, Dame firma il gol decisivo: un bel colpo di testa che supera Fresia e porta di nuovo in vantaggio gli ospiti.

Nonostante i cambi operati da Antonioli e l’impegno della squadra, il Ravenna non riesce a trovare il pareggio e chiude la gara con una prestazione sottotono, uscendo sconfitto 1-2.

Tabellino:

Marcatori: 5’ Jassey (SM), 30’ Nappello (R) rig., 61’ Dame (SM)

Ravenna FC: Fresia, Biagi (46’ Rossetti), Nappello, Rrapaj, Guida (58’ Lo Bosco), Manuzzi, Esposito, D’Orsi (62’ Lordkipanidze), Agnelli, Onofri (80’ Mauthe), Milan. A disposizione: Galassi, Venturini, Calandrini, Drapelli, Fiori. Allenatore: Mauro Antonioli

Sasso Marconi: Celeste, Cinquegrana, Montanaro, Geroni, Marcaletti (54’ Mancini), Cudini, Jassey, Pampaloni (62’ Micheal), Pirazzoli (54’ Barattini), Lisanti (62’ Bonfiglioli), Deme (92’ Armaroli). A disposizione: Bisazza, Romagnoli, Zanini, Armaroli, Pelloni. Allenatore: Ivan Pedrelli

Note: Ammoniti: Rossetti, Rrapaj (R), Cudini, Barattini (S) – Al 82’ Cudini (S) calcia un rigore sulla traversa.