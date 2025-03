Il Ravenna FC regala una serata di emozioni pure al pubblico del Benelli, ribaltando una situazione disperata e imponendosi 3-2 contro lo Zenith Prato. Una vittoria che, almeno per una notte, proietta i giallorossi in vetta solitaria alla classifica in attesa della risposta del Forlì. Una rimonta straordinaria, culminata con un gol da cineteca di Guida al 96′, che manda in delirio il popolo giallorosso e ricarica l’entusiasmo in vista della finale di Coppa Italia.

L’inizio di gara è un incubo per il Ravenna, che si trova subito sotto dopo appena 5 minuti: un’incursione di Falteri mette in difficoltà la difesa, con Nistri che approfitta di una respinta corta per insaccare l’1-0 ospite. I giallorossi provano a reagire con Guida, che di testa impegna Brunelli, e poi con un cross velenoso che per poco non sorprende il portiere. Alla mezz’ora Zagre scappa sulla fascia, ma viene murato all’ultimo. Al 33′ è provvidenziale Fresia, che sventa un errore difensivo opponendosi a Falteri. Tuttavia, al 41′ un’incomprensione tra Biagi e Mauthe spalanca la porta a Falteri, che dribbla il portiere e firma il raddoppio ospite.

Nella ripresa, mister Marchionni cambia le carte in tavola inserendo D’Orsi e Calandrini, e il Ravenna cambia marcia. I primi segnali arrivano con Guida, il cui tiro viene salvato sulla linea, e con un colpo di testa di Venturini. Al 53′ Di Renzo accorcia le distanze con una splendida incornata su cross di D’Orsi, poi al 60′ lo stesso attaccante firma il pareggio con un destro preciso su assist di Rrapaj. Il Ravenna non si accontenta e continua a spingere alla ricerca del gol vittoria. Quando tutto sembra ormai deciso, al 96′ Guida si inventa una traiettoria magica con un tiro a giro che si insacca sul secondo palo, facendo esplodere lo stadio.

Una vittoria fondamentale che rilancia le ambizioni giallorosse e infiamma i tifosi in vista del prossimo decisivo appuntamento.

IL TABELLINO:

RAVENNA FC – ZENITH PRATO 3-2

MARCATORI: 5’ Nistri, 41’ Falteri, 53’, 60’ Di Renzo, 96’n Guida

RAVENNA FC: Fresia, Venturini, Rossetti, Di Renzo, Di Renzo, Biagi (46’ Calandrini), Rrapaj, Mauthe (46’ D’Orsi), Guida, Crosariol, Agnelli, Zagre (75’ Manuzzi). A disposizione: Galassi, Mandorlini, Nappello, Lordkipanidze, Amoabeng, Fiori. Allenatore: Marco Marchionni

ZENITH PRATO: Brunelli, Kouassi (75’ Toccafondi), Cela, Perugi, Fiaschi, Saccenti (90’ Tempestini), Nistri (65’ Moussaid), Cellai (69’ Longo), Pupeschi, Falteri (59’ Rosi), Cecchi. A disposizione: Landini, Casini, Mertiri, Toci. Allenatore: Simone Settesoldi

AMMONITI: Agnelli, Perugi, Guida, Mauthe, Rossetti, Di Renzo

RECUPERO: 1’ e 7’