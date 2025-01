La società Ravenna FC 1913 ha il piacere di annunciare di avere raggiunto l’accordo con il Lecco per il passaggio a titolo temporaneo del calciatore Carlo Ilari, che vestirà la maglia giallorossa fino al termine della stagione.

Carlo Ilari è nato ad Ascoli Piceno nel 1992 crescendo nel settore giovanile bianconero, con l’Ascoli esordirà in serie B a soli 18 anni dando il via ad una lunga carriera sempre nel calcio professionistico. Un curriculum sportivo di eccellenza che lo ha visto indossare tra le altre le maglie di Teramo, Catanzaro, Sambenedettese e Lecco con il quale non più di due stagioni fa ha conquistato la promozione in serie B.

Il neo giallorosso sosterrà nel pomeriggio il primo allenamento agli ordini di Marco Marchionni ed è pronto a portare in dote alla causa giallorossa una grande esperienza, ben 420 presenze tra i professionisti e presenza in zona gol: 55 reti siglate in carriera.

A Carlo Ilari va un caloroso in bocca al lupo, benvenuto in giallorosso.