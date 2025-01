Il Ravenna ritorna a casa con pareggio sul campo del Tuttocuoio, passati in vantaggio con un rigore siglato da Manuzzi, vengono raggiunti al 93′ con rigore a favore del Tuttocuoio contestato, mina rissa in campo ne finale. Un buon punto guadagnato che la porta in testa alla classifica insieme al Forli che ha perso in casa ed il Tau tutti e tre a 45 punti.