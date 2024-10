Il Ravenna FC si aggiudica il derby contro l’Imolese con un fondamentale 0-1, grazie alla rete di Onofri al 17’. I giallorossi ottengono tre punti preziosi in una gara combattuta, difendendosi con tenacia dopo l’espulsione di Nappello al 59′.

La partita si apre con un Ravenna aggressivo, che cerca sin da subito di impensierire l’Imolese. La squadra di Antonioli crea diverse occasioni, ma l’Imolese, ben organizzata, riesce a tenere testa agli ospiti. Il momento chiave arriva al 17’, quando una punizione in favore del Ravenna porta alla rete decisiva: Onofri, in proiezione offensiva, sfrutta una respinta corta del portiere per ribadire in rete di testa, portando in vantaggio i giallorossi.

L’Imolese, sotto di un gol, prova a reagire, cercando di prendere il controllo del gioco, ma il Ravenna si dimostra solido in difesa e chiude tutti gli spazi. La prima frazione di gioco si chiude senza altre grandi occasioni, con la squadra di casa che fatica a trovare varchi.

Nella ripresa, l’episodio chiave arriva al 59’, quando Nappello viene espulso per un contrasto di gioco. Il Ravenna, in inferiorità numerica, si compatta ulteriormente in difesa e resiste ai tentativi dell’Imolese, che aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Nonostante l’uomo in meno, i giallorossi si difendono con ordine e concedono pochissimo agli avversari.

L’occasione più pericolosa per l’Imolese arriva nei minuti finali, quando Brandi tenta una conclusione ravvicinata che viene però respinta provvidenzialmente da Onofri, autore non solo del gol vittoria, ma anche di un intervento decisivo in fase difensiva.

Con questa vittoria, il Ravenna FC si porta a casa tre punti importanti, dimostrando grande carattere e solidità difensiva, in un derby sempre molto sentito.

Tabellino:

IMOLESE – RAVENNA FC 0-1

MARCATORI: 17’ Onofri

IMOLESE: Lopez, Brandi, Dall’Osso, Mattiolo (73’ Fabbretti), Gasperoni (65’ Melloni), Raffini, Ale (62’ Elefante), Manzoni (85’ Garavini), Vlahovic, Agbugui, Manes (53’ Calabrese). A disposizione: Adorni, Pierferderici, Ballanti, Vasconcellos. Allenatore: Gianni D’Amore

RAVENNA FC: Fresia, Venturini, Rossetti, Lo Bosco (70’ Manuzzi), Nappello, Rrapaj, Lordkipanidze, Esposito, Agnelli, Onofri, Milan (77’ Crosariol). A disposizione: Galassi, Di Renzo, Biagi, Mauthe, Guida, Calandrini, Drapelli. Allenatore: Mauro Antonioli

Ammoniti: Rossetti (r), Ale (i), Manzoni (i), Agbugui (i), Lordkipanidze (r), Brandi (i)

Espulso: Nappello al 59’

Vandelli (i) e Bonetti (r) dalla panchina

Recupero 2’ e 5’