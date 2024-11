Domani, al Centro Sportivo Biavati, il Ravenna FC affronterà il Corticella in una sfida che si preannuncia avvincente. Le due squadre arrivano al match con grande fiducia, grazie a quattro vittorie consecutive in campionato che ne hanno rilanciato le ambizioni.

Il Corticella ha sfruttato questo momento positivo per raddrizzare un inizio di stagione complicato, mentre i giallorossi, sotto la guida di Marco Marchionni, stanno attraversando una fase di crescita che li ha riportati a ridosso della vetta della classifica. Il successo di mercoledì in Coppa Italia contro la Forsempronese, quinto consecutivo per i giallorossi, ha inoltre confermato la profondità e il valore della rosa, con un ampio turnover che però non ha minimamente intaccato il livello della prestazione.

Con tutti gli effettivi a disposizione, il Ravenna punterà a mantenere alta la pressione sulla capolista Tau Altopascio, tenendo vivo il duello a distanza in vista del decisivo scontro diretto al Benelli.

Non mancherà l’appoggio dei tifosi giallorossi, che seguiranno la squadra al Biavati nonostante le difficoltà legate alla ridotta capienza dell’impianto e sono pronti a fare sentire la squadra come se fosse in casa. La partita riporta alla memoria la finale playoff dello scorso campionato, quando il Ravenna si impose ai supplementari grazie alla rete di Sare.

Fischio d’inizio fissato per le ore 14:30: il Ravenna è pronto a scendere in campo con la stessa determinazione che l’ha contraddistinto in questo entusiasmante momento della stagione.