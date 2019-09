I giallorossi confermano il trend casalingo contro la Vis Pesaro, mai vincente al Benelli, e si regalano una meritata vittoria che smuove la classifica e vale per Luciano Foschi la centesima in carriera in serie C. Grandi reti di Giovinco e D’Eramo alla prima marcatura tra i professionisti.

Dopo una fase di studio la prima occasione è per la Vis Pesaro con un colpo di testa di Gennari che svetta a centro area sugli sviluppi del primo corner della partita ma non inquadra lo specchio. Risponde il Ravenna con Purro che da 20 metri scalda le mani al portiere della Vis Pesaro. E’ lo stesso terzino ci riprova dalla distanza al 27’ costringendo alla parata in due tempi Bianchini. Al 30’ scorribanda di un Purro scatenato, il suo cross viene smanacciato dal portiere, sulla ribattuta era pronto Lora, ma il direttore ferma tutto per un fallo in attacco. Spinge il Ravenna ed al 34’ è il capitano Selleri che dopo un doppio dribbling scocca un tiro dal limite dell’area che sfiora l’incrocio per l’ultima emozione di un primo tempo abbastanza equilibrato.

Pronti via e Giovinco illumina il Benelli con una magia e realizza un goal da cineteca con un tiro al volo dai 30 metri che scende e si insacca alle spalle di Bianchini.

Il Ravenna spinge e all’ottavo entra in area con Martorelli che mette un bel pallone al centro sul quale arriva Purro, ma il suo tiro rimpallato è fuori dai pali. Al quarto d’ora pressing offensivo della Vis Pesaro che arriva per due volte al tiro sugli sviluppi di un angolo, ma la difesa giallorossa fa buona guardia. Alla mezz’ora in due minuti la partita svolta, grande occasione per gli ospiti, con il colpo di testa di Grandolfo sul quale Spurio compie un autentico miracolo. Sull’angolo il retro passaggio di Pedrelli è corto, D’eramo ci crede più di tutti e fulmina Bianchini indeciso in uscita per il raddoppio del Ravenna. Passano 5 minuti e la Vis prova a riaprirla, ma il cross di Tessiore attraversa tutta l’area senza trovare alcuna deviazione. Brivido al secondo di recupero sul colpo di testa di Lazzari che si era trovato libero in area, ma angola troppo non inquadrando lo specchio. Lo stesso Lazzari si fa prendere dalla frustrazione 30 secondi dopo colpendo Sirri a palla lontana e trovando anzitempo la via degli spogliatoi. Ci prova anche Malec all’ultimo minuto, ma Spurio chiude bene in angolo. Gennari di testa dimostra di non arrendersi e trova il 2-1 che serve solo ai fini statistici per sancire il primo goal della Vis Pesaro al Benelli. Non c’è più tempo ed il Ravenna trova 3 meritati punti che la riportano in zone di classifica più tranquille, ma soprattutto denotano un ulteriore passo avanti di una crescita già dimostrata contro il Fano.

Luciano Foschi commenta così al termine della gara: “Dopo i primi dieci minuti gli abbiamo davvero concesso poco, magari non abbiamo avuto occasioni clamorose, ma abbiamo creato molte situazioni pericolose in attacco. Avevamo bisogno di vincere una partita per partire ed oggi la mia squadra ha dimostrato due cose: la prima di sapere giocare a calcio e la seconda di essere parte integrante di questo campionato. Dobbiamo prendere ancora più consapevolezza nei nostri mezzi. Se penso al margine di crescita questo deve essere un punto di partenza per noi.”

TABELLINO:

Ravenna Football Club 1913 – Vis Pesaro: 2-1

Ravenna Football Club 1913: Spurio, Ronchi, Martorelli, Nocciolini (20′ st Fyda), Selleri, Purro, Sirri, Jidayi (1′ st Pellizzari), Giovinco (21′ st Raffini), Papa (25′ st D’Eramo), Lora (32′ st Sabba). A disp.: Cincilla, Grassini, Ricchi, Nigretti, Mustacciolo. All.: Luciano Foschi.

Vis Pesaro: Bianchini, Paoli, Voltan (24′ st Malec), Grandolfo (37′ st Tascini), Pedrelli, Lelj, Rubbo, Gennari, Misin (12′ st Tessiore), Ejjaki (12′ st Lazzari), Farabegoli. A disp.: Golubovic, Gabbani, Gianola, Pannitteri, Gomes, Di Nardo, Adorni. All.: Pavan.

Reti: 1′ st Giovinco, 30′ st D’Eramo, 45’+6′ st Gennari.

Note: Ammoniti: Jidayi, Ronchi, Fyda. Espulsi: Lazzari al 45’+3′ st.