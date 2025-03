Il Ravenna FC esce sconfitto dal derby contro il Forlì al termine di una gara intensa e combattuta. I giallorossi, pur cercando fino all’ultimo di riacciuffare il pareggio, devono arrendersi ai biancorossi, che con questo successo allungano in vetta alla classifica.

Il primo tempo si gioca su ritmi elevati, con entrambe le squadre determinate a imporsi. Il Forlì si fa vedere per primo con Campagna, che al 12′ sfiora il palo con una conclusione dal limite. La risposta del Ravenna arriva poco dopo, quando Biagi intercetta un errato rinvio del portiere avversario, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. I giallorossi faticano a fare gioco, ma al 35′ vanno vicini al vantaggio con un insidioso cross che attraversa l’area piccola senza trovare la deviazione vincente. Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi a reti inviolate, arriva il lampo del Forlì: al 42′ Falasca lascia partire un sinistro dai 30 metri che si insacca nel sette, una prodezza che manda i padroni di casa in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa, Marchionni cambia subito le carte inserendo Guida e Zagre per aumentare il peso offensivo, mentre Miramari è costretto a sostituire Petrelli con Trombetta. Proprio il neoentrato Trombetta si rivela subito decisivo: al 49′ sfrutta un contropiede letale, scappa in profondità e batte Fresia per il raddoppio. Il Ravenna non si arrende e cerca la reazione con Guida, che al 65′ sfiora il gol con un destro che termina sull’esterno della rete. La pressione giallorossa aumenta e al 77′ lo stesso Guida accorcia le distanze con una precisa conclusione dal limite che si insacca a fil di palo. Le speranze di rimonta, però, durano solo sei minuti: all’83’ l’ex Macrì sfrutta una palla vagante in area e con una conclusione ravvicinata firma il 3-1. Il Ravenna si riversa nuovamente in avanti e all’87’ trova il secondo gol con Di Renzo, bravo a deviare in rete una punizione tagliata di Guida. Nel recupero l’ultima occasione capita ancora sui piedi di Guida, che con un tiro-cross insidioso sfiora il pareggio, ma il Forlì riesce a respingere l’assalto finale.

Con questa sconfitta, il Ravenna vede ridursi le proprie speranze di raggiungere la vetta della classifica, con il Forlì ora avanti di cinque punti a sei giornate dal termine. I padroni di casa hanno saputo interpretare al meglio la gara, dimostrandosi più reattivi ed abili ad indirizzare verso la propria parte gli episodi decisivi del match. Al Ravenna non basta la vena di Guida e deve digerire una amara sconfitta.

IL TABELLINO:

FORLI – RAVENNA FC 3-2

Marcatori: 42’ Falasca, 49’ Trombetta, 77’ Guida, 83’ Macrì, 87’ Di Renzo

FORLI: Martelli, Mandrelli (65’ Motti), Menarini, Saporetti, Gaiola, Sbardella, Petrelli (46’ Trombetta), Macrì, Farinelli (85’ Lilli), Falasca (62’ Valmori), Campagna (73’ Rossi). A disposizione: Zamagni, Eleonori, Drudi, Lombardi. Allenatore: Alessandro Miramari

RAVENNA FC: Fresia, Venturini, Rossetti, Biagi (75’ Ilari), Lo Bosco (46’ Guida), Rrapaj (70’ D’Orsi), Lordkipanidze (46’ Zagre), Manuzzi(70’ Di Renzo) , Esposito, Onofri, Milan. A disposizione: Galassi, Mandorlini, Crosariol, Agnelli. Allenatore: Marco Marchionni

Ammoniti: Falasca, Milan, Martelli

Miramari (dalla panchina)

Recupero: 2’ e 5’