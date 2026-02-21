Calcio: Il Ravenna FC non si ferma. Solini decide il big match con la Samb

Il Ravenna FC continua la sua corsa e conquista altri tre punti pesantissimi. Al “Benelli” i giallorossi superano di misura la Sambenedettese grazie a un colpo di testa di Solini nel primo tempo, centrando la seconda vittoria consecutiva sotto la guida di Mandorlini.

Un successo che permette ai bizantini di consolidare la zona alta della classifica e di presentarsi con entusiasmo al prossimo, attesissimo scontro diretto contro l’Arezzo, capolista del girone.

Avvio intenso e partita combattuta

La gara parte subito con ritmi elevati. Dopo appena due minuti è Corsinelli a rendersi pericoloso sugli sviluppi di una punizione, ma il suo colpo di testa termina fuori. Il Ravenna spinge e mantiene alta la pressione, trovando il meritato vantaggio al 35’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Solini svetta più in alto di tutti e firma l’1-0.

Ripresa di sofferenza e gestione

Nella seconda frazione la Samb prova a reagire. Al 52’ è Lonardi a tentare la conclusione, ma Cultraro si oppone con sicurezza. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti e al 73’ Martins prova la girata mancina in area, senza però trovare lo specchio. Nel finale è Poluzzi a blindare il risultato deviando in corner un’insidiosa incornata di Dalmazzi.

Il Ravenna FC resiste, lotta e porta a casa una vittoria di carattere, confermando solidità e compattezza. Ora lo sguardo è già rivolto alla trasferta contro l’Arezzo: una sfida che vale molto più di tre punti.