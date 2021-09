Dopo una lunga attesa la LND ha sciolto le riserve sulla composizione dei gironi. Il Ravenna è stato inserito nel girone D con altre 19 squadre ripartite tra Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.

Questa la composizione del girone:

Alcione Milano, Fanfulla, Tritium, Athletic Carpi, Bagnolese, Borgo San Donnino, Correggese, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, RAVENNA FC, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi, Aglianese, Ghiviborgo, Prato, Real Forte Querceta, Seravezza Pozzi

Parallelamente all’annuncio dei gironi è stato ufficializzato anche il regolamento della Coppa Italia Dilettanti.

Il Ravenna FC sarà impegnato fin dal turno preliminare, previsto per domenica 12 settembre alle ore 15,00. I giallorossi disputeranno in casa questo turno contro il Sasso Marconi, il regolamento prevede la gara secca con disputa dei rigori in caso di parità al 90° per determinare il passaggio del turno.

La vincente di Ravenna FC – Sasso Marconi affronterà nel primo turno, previsto per il 22 settembre, la Sammaurese, che in questo caso giocherà tra le mura amiche.