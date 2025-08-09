Il Ravenna conquista una vittoria contro la Virtus Verona, imponendosi 1-0 grazie alla rete di Spini. La squadra giallorossa ha confermato un assetto difensivo già solido, mostrando però ancora qualche imprecisione sotto porta, aspetto su cui mister e giocatori potranno lavorare anche in vista del recupero di Luciani.
Match a trazione ravennate, con un dominio territoriale costante. Gli ospiti, veterani della Serie C, si sono resi pericolosi soltanto in un’occasione, colpendo un palo con Fabbro nell’unico tiro diretto verso la porta difesa da Anacoura.