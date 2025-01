Il Ravenna FC dà una dimostrazione di forza al Benelli, superando di misura la Pistoiese e mantenendo il primato in classifica, condiviso con Tau Altopascio e Forlì, che si sfideranno domenica in uno scontro diretto. In uno stadio gremito da quasi 4.000 tifosi, i giallorossi si impongono grazie a un’autentica perla di Biagi, autore di un gol di rara bellezza al 24’. La sfida inizia con le due squadre che si studiano, mostrando la qualità che le hanno rese tra le più solide del campionato. La prima occasione è del Ravenna al 16’, con Rrapaj che pennella un cross insidioso senza trovare la deviazione vincente. Al 22’ è ancora Biagi a rendersi pericoloso con una grande iniziativa personale, fermata da un intervento decisivo dell’ex Polvani, che devia in corner.

Il vantaggio giallorosso arriva due minuti dopo: Biagi, posizionato al limite dell’area, controlla di petto un pallone difficile e lascia partire un destro che si insacca sotto l’incrocio dei pali, lasciando di stucco Cecchini. Un gol straordinario che fa esplodere il Benelli e rompe l’equilibrio del match.

La Pistoiese prova a reagire prendendo in mano il pallino del gioco, ma fatica a trovare spazi nell’ottima organizzazione difensiva del Ravenna. La prima frazione si chiude con i padroni di casa avanti di una rete.

Nella ripresa, gli ospiti alzano il baricentro alla ricerca del pareggio. Maldonado tenta il colpo con un diagonale insidioso al 65’, ma Fresia è attento e si distende in corner. Nei minuti finali, l’ex Polvani sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Il Ravenna serra i ranghi e non concede ulteriori opportunità, chiudendo il match con grande maturità. Al triplice fischio, esplode la gioia del pubblico giallorosso, che festeggia tre punti fondamentali. Con questa vittoria, il Ravenna FC mantiene la vetta della classifica, confermandosi una delle squadre più solide e attrezzate del girone. La Pistoiese, invece, viene ricacciata a -8, vedendo ridursi le sue possibilità di inserirsi nella lotta per il titolo.

Un successo che vale più dei tre punti, conquistato contro una rivale diretta e davanti a un pubblico eccezionale, a testimonianza del grande legame tra la squadra e la città. Il Ravenna continua a sognare, consapevole che il cammino verso il traguardo finale è ancora lungo, ma con la certezza di avere tutte le carte in regola per giocarselo fino in fondo.

TABELLINO:

RAVENNA FC – PISTOIESE 1-0

MARCATORE: Biagi al 24’

RAVENNA FC: Fresia, Venturini, Rossetti, Biagi, Lo Bosco (82’ Mandorlini), Rrapaj (85’ D’Orsi), Manuzzi (70’ Zagre), Esposito, Onofri (82’ Agnelli), Ilari (88’ Di Renzo), Milan. A disposizione: Galassi, Di Renzo, Guida, Crosariol, Calandrini. Allenatore: Marco Marchionni

PISTOIESE: Cecchini, Kharmoud (66’ Basanisi), Donida, Polvani, Mazzei, Greselin, Maldonado (77’ Grilli), Pinzauti (70’ Simeri), Diodato (84’ Stickler), Sparacello, Foresta (66’ Maloku). A disposizione: Mosti, Boccia, Giometti, Cuomo. Allenatore: Alberto Villa

AMMONITI: Onofri, Pinzauti, Diodato, Milan, Di Renzo

Recupero: 2’ e 5’

ca.