Giallorossi imprecisi per tutta la partita, passano meritatamente in vantaggio con Ferretti ma vengono ripresi dal rigore generoso trasformato da Ghion, allo scadere la girata di Sereni porta il Ravenna ai playout.

La cronaca della gara vede subito Ferretti determinato a sbloccare con un tiro a giro che esce di poco al terzo minuto. Nuova opportunità, clamorosa, al minuto 14’ con Meli che si trova in area piccola sugli sviluppi di un corner, ma Pozzi chiude miracolosamente lo specchio. Passano 5 minuti e ci vuole una prodezza di Tomei sulla disattenzione difensiva che porta De Cenco a tu per tu con il portiere giallorosso. Di nuovo Ferretti uno dei più vivaci al 28’ entra in area ma chiude troppo il mancino. Il Ravenna è determinato, ma poco preciso, al 40’ l’ultima occasione con Sereni che temporeggia troppo e non trova lo spazio per la conclusione.

Nella ripresa il Ravenna a testa bassa, si presenta di nuovo davanti a Pozzi con Papa che conclude su punizione dal limite, ma il portiere carpigiano para in tuffo. Al 20’ si sblocca la gara, serpentina di Ferretti che si inserisce centralmente e porta in vantaggio i giallorossi. Al 27’ cala il gelo sul Benelli, rigore generoso concesso su fallo di Codromaz in area che Ghion trasforma spiazzando Tomei. Ravenna cerca di riassettare le idee ed al 30’ sfiora il nuovo vantaggio, di nuovo con Papa che conclude dal limite ma Pozzi in tuffo devia in corner. Ci prova due volte Alari dal limite ma senza trovare lo specchio. Al 2’ di recupero quando ormai lo spettro della retrocessione era sempre più forte arriva la girata di Sereni sulla sponda di Marozzi a siglare il definitivo 2-1. Le notizie dal Manuzzi parlano di una sconfitta dell’Arezzo che porta i giallorossi a giocarsi la salvezza ai playout contro il Legnago.

TABELLINO:

Serie C – s.s. 20/21 – Girone B – 38^ Giornata

Ravenna Football Club 1913: Tomei, Ferretti, Meli (10′ st Marozzi), Codromaz, Rocchi (15′ st Alari), Sereni, Caidi (16′ st Fiorani), Esposito, Papa, Fiore (26′ pt Perri, 15′ st Shiba), Boccaccini. A disp.: Raspa, Albertoni, Mancini, Jidayi, Benedetti. All.: Leonardo Colucci.

Carpi: Pozzi, Ercolani, Llamas, Bellini, De Cenco, Sabotic, Giovannini (33′ st Marcellusi), Ferretti (1′ st De Sena, 33′ st Ferrieri), Offidani (6′ st Eleuteri), Venturi, Ceijas (25′ st Ghion). A disp.: Ricci, Varoli, Martorelli, Gozzi, Ridzal, Motoc, Deratti. All.: Emilio Coraggio.

Reti: 19′ st Ferretti, 28′ st Ghion su rig., 45’+2′ st Sereni.