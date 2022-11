Domani in occasione di Ravenna-Mezzolara, dopo 18 anni Massimo Gadda torna a sedere in panchina al Benelli alla guida del Ravenna. Un ritorno sulla panchina giallorossa che ha visto proprio gli uomini guidati da Gadda ripartire in trasferta con una corroborante vittoria corsara a Sant’Angelo firmata da Marco Spinosa, contro una squadra tutt’altro che arrendevole e che di certo darà filo da torcere a chi si troverà di fronte nel resto del campionato. Con il Mezzolara il Ravenna vuole proseguire sul solco di quanto messo in campo domenica scorsa. Squadra ordinata e compatta schierata con un 433 con due esterni pronti ad attivare la vena realizzata di capitan Guidone. Di fronte un Mezzolara autore di un cammino in campionato che li appaia ai giallorossi a quota 20 punti. Non inganni il rendimento esterno della squadra allenata da Nesi, che lontano da casa ha raccolto solo 3 punti, il Mezzolara dovrà essere affrontato con grinta e determinazione per riuscire a riadeguare le statistiche casalinghe di rendimento del Ravenna a standard degni del livello della squadra. Tra gli ospiti incontriamo qualche vecchia conoscenza giallorossa, parliamo del capitano Roselli, 13 presenze al Ravenna nella stagione 08/09 e Samuele Sciaccaluga, figlio d’arte di Paolo, che a differenza del padre in giallorosso ha vissuto solo parte della sua crescita nel settore giovanile. Mister Gadda per la gara di domani avrà tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Leonardo Terigi, il difensore ha subito un colpo al ginocchio nella trasferta lodigiana e dopo aver provato a stringere i denti per tutta la settimana è stato costretto a dare forfait e non rientra nella lista convocati. La speranza è di rivederlo in gruppo da martedì. Nella conferenza stampa di presentazione della gara Gadda ha voluto mantenere alta l’attenzione da parte dei suoi: “Dobbiamo cercare in primo luogo di fare una buona prestazione come abbiamo fatto domenica scorsa, poi il risultato è una conseguenza, l’importante è centrare la partita. Arrivo alla gara con buone sensazioni, la squadra si è allenata bene ed i ragazzi hanno un’ottima cultura del lavoro. Incontriamo un avversario pericoloso che sta facendo bene in questo campionato. Ci troveremo di fronte una squadra molto aggressiva e dovremo cercare di fare la partita ma con equilibrio. ”

Sono 22 i giallorossi convocati da mister Gadda per la partita interna contro il Mezzolara

Portieri: Giacomo Venturini, Mattia Fontanelli, Simone Billi

Difensori: Massimiliano Montuori, Samueal Bachini, Luca Magnanini, Alessio Pipicella, Cosimo Spezzano, Abel Gigli, Luca Grazioli

Centrocampisti: Matteo Andreani, Francesco D’Orsi, Marco Spinosa, Piergiorgio Sabelli, Andrea Lussignoli, Moses Abbey, Andrea Tabanelli, Vincenzo Lisi

Attaccanti: Marco Guidone, Luca Rivi, Luis Carrasco, Giacomo Marangon