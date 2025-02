Vince una partita fondamentale il Faenza che grazie a un gol di Borini nel finale ha la meglio di misura sul Sant’Agostino, facendolo scivolare così in zona playout.

Data la posta in palio, le due squadre hanno cercato di creare gioco e occasioni, sempre attente in fase difensiva. Partita con tensione, ma molto corretta, che il Faenza ha avuto il merito di vincere.

Nei primi minuti è il Sant’Agostino a costruire con un tiro di Laurenti ben controllato da Ruffilli. La replica del Faenza è duplice: insidioso tiro dalla bandierina di Prati respinto a pugni da Costantino e bella conclusione di Ulivieri di poco a lato. Poi Anostini anticipa all’ultimo Grazhdani evitando guai. Dalla parte opposta, i ramarri ferraresi si fanno vedere con Cazzadore, il cui colpo di testa è facile per Ruffilli, che pure non ha problemi sul diagonale di capitan Iazzetta presentatosi in area dopo un pregevole scambio con Laurenti. Il tempo si chiude con un tiro di Ulivieri a lato. 0-0.

La ripresa inizia con una iniziativa di Signore che si accentra e al limite dell’area va alla conclusione deviata in calcio d’angolo. Pochi minuti e il Faenza costruisce una ghiotta occasione. Gimelli con un preciso cross pesca in area Grazhdani che si gira ottimamente e di destro manda la palla di un soffio a lato. La squadra biancoazzurra forza i tempi alla ricerca del vantaggio. Lo sfiora al 30’ quando su cross di Ulivieri, ancora Grazhdani è pronto di testa, ma la palla schiacciata a terra si alza e termina sopra la traversa. Il gol che fa esplodere lo stadio “Bruno Neri” arriva dopo una decina di minuti. Su calcio di punizione pennellato da Albonetti la sfera in area viene corretta da Missiroli e indirizzata verso Boriniche irrompe di destro e scaraventa in rete 1-0. Ha ancora una opportunità il centravanti Grazhdani che di destro impegna Costantino da distanza ravvicinata. Nei minuti residui, il Sant’Agostino prova una tardiva reazione portando anche il portiere Costantino in area per un disperato assalto finale su un calcio d’angolo, ma nulla ne deriva.

Sabato 8 febbraio (ore 15), il Faenza sarà impegnato sul campo della capolista Tropical Coriano nell’anticipo della 24esima giornata di campionato.

Faenza – Sant’Agostino 1-0

Faenza: Ruffilli, Signore (16’ st Tuzio), Gimelli, Borini, Albonetti, Marocchi (39’ st Missiroli), Bertoni, Grazhdani, Gjordumi, Ulivieri (31’ st Cavolini). A disposizione: Fabbri, Karaj, Dardi, Emiliani, Zani. All. Cavina

Sant’Agostino: Costantino, Anostini, Valesani, Di Bari, Landi, Corsi (23’ st Pinca), Iazzetta, Cazzadore, Laurenti, Frignani (19’ st Vanzini). A disposizione: Piazzi, Franchi, Bergami, Tassinari, Cremaschi, Pellielo, Ceneri. All. Ricci

Arbitro: Allkanrani di Rimini assistenti: Lauriola di Bologna e Signorelli di Parma

Rete: 42’ st Borini

Ammoniti: Bertoni, Gjordumi; Cazzadore, Valesani

Angoli: 8–5 Recupero: 1’-3’