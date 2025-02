Riprende subito la marcia il Faenza che ha la meglio su un avversario difficile come il Castenaso. E’ stata una bella partita, giocata con intensità da entrambe le squadre. Inizia forte la squadra biancoazzurra, creando tre occasioni di seguito. Due le costruisce Gjordumi autore di un bel tiro che termina di poco alto e di una conclusione. E’ Grazhdani però ad andare più vicino al gol con un colpo di testa che manda sulla traversa la sfera che poi viene allontanata dal portiere con la collaborazione dei difensori. La replica del Castenaso si concretizza in una splendida punizione dal limite di capitan Canova (concessa per un fallo di Prati apparso inesistente) che colpisce la parte superiore della traversa, e in una bella girata di Bortolotti che fallisce di poco il bersaglio. Poi è ancora il Faenza a macinare gioco e creare azioni. Borini mette al centro un preciso cross su cui si avventa Grazhdani, ma la mira è alta. Poi è Gimelli a provarci, ma il portiere Aversa non ha difficoltà. Quindi è il capitano biancoazzurro Albonetti a rendersi protagonista: prova la conclusione dalla distanza, colpisce il palo al termine di ripartenza viziata da fuorigioco e infine serve Grazhdani in profondità, ma Aversa è attento. Dalla parte opposta Pescatore non è preciso sul pallone recuperato da Magliozzi, quindi Bortolotti di testa spedisce alto.

Nel secondo tempo il Faenza forza i tempi alla ricerca del vantaggio. Il centravanti Grazhdani colpisce di testa la palla che Aversa tocca sulla traversa e quindi in angolo. Poi è l’altra punta Ulivieri ad accentrarsi e di sinistro cercare l’angolo con una sciabolata di poco fuori. Il gol arriva al 22’ su azione tambureggiante dei manfredi. Marocchi tira, Gimelli riprende la palla respinta e la crossa per Borini che la rimette verso la porta dove Grazhdani di testa centra il bersaglio. 1-0

Reagisce il Castenaso con la pregevole giocata di Canova che serve in verticale il pallone a Pescatore impreciso però sull’uscita di Fabbri. Il neo entrato Cavolini si rende pericoloso in contropiede in due circostanze. Segna su passaggio di Grazhdani, ma la rete è annullata per fuorigioco, poi non è preciso mandando il pallone a lato. Già nel recupero su calcio di punizione dal limite, Canova cerca di sorprendere Fabbri, ma la sfera, dopo aver aggirato la barriera, termina sull’esterno della rete e la gara si chiude qui.

Domenica 23 febbraio per il Faenza sarà tempo di derby a Solarolo.

Faenza –Castenaso 1-0

Faenza: Fabbri, Karaj, Gimelli, Borini (40’ st Tuzio), Prati (7’ st Brusi), Albonetti, Marocchi (33’ st Strada), Caroli (47’ st Zani), Grazhdani, Gjordumi, Ulivieri (30’ st Cavolini). A disposizione: Luzi, Signore, Emiliani, Missiroli. All. Cavina

Castenaso: Aversa, Luccarini, Magliozzi, Canova, Fini (30’ st Neri), Battaglia, Mantovani, Pescatore (33’ st Nanetti), Bortolotti (17’ st Di Vona), Jammeh, Ghiselli (7’ st Colli). A disposizione: Treggia, Mengoli, Fabbricatore, Mura, Sansonetti. All. Rizzo

Arbitro: Sapio di Cesena – assistenti: Proetto di Cesena e Bozza di Reggio Emilia

Reti: 22’ st Grazhdani

Ammoniti: Albonetti; Battaglia, Mantovani, all. Rizzo

Recupero: 2’ – 5’

Angoli 8-4