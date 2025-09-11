Seconda partita di Coppa e ancora un successo per il Faenza Calcio che vince 1-0 a Russi grazie al gol di Ulivieri nel finale.

I due allenatori, Ferrario e Cavina, soprattutto il biancoazzurro, hanno operato un ampio turn over, con l’inserimento di molti giovani nella formazione di partenza. I ragazzi faentini hanno ripagato la fiducia del tecnico che ha trovato in Federico Bertoni un efficace leader per i più giovani compagni.

Nel primo tempo non ci sono state azioni particolarmente pericolose, a parte la botta del manfredo Navarro che da notevole distanza ha colpito la traversa facendo tremare i padroni di casa.

Nella ripresa, per gli arancioni padroni di casa, Grazhdani, ex di turno con Filippo Bertoni, non è riuscito a sfruttare una occasione, mentre il compagno Nicolò Venturi ha centrato il palo.

Per i biancoazzurri è stato Cavolini a vedersi parare il tiro e negare il gol da Palermo. Ma il gol per il Faenza è arrivato quasi nel finale a conclusione di una bella azione corale orchestrata da Tuzio e da Mambelli che ha messo al centro dove Ulivieri, posizionato al limite dell’area grande, ha colpito con precisione mandando la sfera sotto la traversa e in rete con un tiro tagliente. 0-1

Il Faenza guida il girone con 6 punti, davanti a FCR Forlì che ne ha 2 e sarà il prossimo avversario nell’ultimo turno allo stadio “Bruno Neri” mercoledì 1 ottobre. Chiudono la classifica Solarolo e Russi a quota 1. Archiviata per ora la Coppa Italia con il passaggio agli ottavi già conquistato, il Faenza pensa al campionato: domenica 14 settembre gara sul campo del Sanpaimola.

Russi – Faenza 0-1

Russi: Palermo, Magrini (29’ st N. Venturi), Dradi, Trocchia, Colombo (15’ st Fi. Bertoni), Guidi, Ferunaj, Santomauro (25’ st Buscherini), Grazhdani, Fiori (15’ st Brigliadori), Cepa (23’ st Zela). A disposizione: F. Venturi, Guli, Lentini, Fantinelli. All. Ferrario

Faenza: Zauli, Malavolti, Servadei, Brusi, Casadio (17’ st Peroni), Navarro, Marocchi (12’ st Tuzio), Fe. Bertoni (41’ st Mambelli), Cavolini (37’ st Dardi), Zani, Haxhiraj (34’ st Ulivieri). A disposizione: Ruffilli, Zoli, Longo. All. Cavina

Arbitro: Cunsolo di Bologna– assistenti: Diversi di Lugo e Temporin di Ravenna

Rete: 45’ st Ulivieri – Ammoniti: Fi. Bertoni; Marocchi, Tuzio