Si sblocca il Faenza che coglie, in trasferta, la prima vittoria in campionato sul Medicina Fossatone, dimostrando di essere squadra in crescita. Dopo aver subito gol per un errore della difesa a fine primo tempo, i biancoazzurri nella ripresa hanno dominato ribaltando il risultato in 12 minuti per arrotondare nel finale, condannando i giallorossi locali a una pesante sconfitta 1-4.

Nel primo tempo ritmi blandi e pochissime occasioni da una parte e dall’altra. La prima occasione è al 5’ per i giallorossi, ma il colpo di testa di Barbaro è debole e centrale, facile per il portiere Ruffilli che è attento anche sul tiro di El Bouhali. Alla mezz’ora il Faenza si fa vedere per la prima volta dalle parti di Bizzini, ma Ndiaye non inquadra la porta. Al 44’ è ancora El Bouhali ad avere la chance per il vantaggio, ma il tiro da appena dentro l’area, su cross di Vinci, termina altissimo. A pochi secondi dalla fine dell’unico minuto di recupero concesso, un malinteso tra Ruffilli e i compagni della difesa regala il pallone a Boschi: lucido e preciso nell’insaccare a porta vuota 1-0. È un Faenza diverso nella ripresa, per motivazione e atteggiamento. Passano appena cinque minuti e il risultato torna in equilibrio con la rete di Ulivieri a conclusione di un’azione confusa all’interno dell’area di rigore 1-1. Rasoterra angolato portiere non Dopo una gran parata di Bizzini su conclusione di Albonetti (54’) e un contropiede potenzialmente pericoloso non finalizzato da Boschi, il Faenza trova il gol che completa la rimonta: Gjordumi scatta sul filo del fuorigioco e, a tu per tu con Bizzini, lo fredda con un rasoterra 1-2. Il Medicina non reagisce, fatica in costruzione e rischia sulle ripartenze dei manfredi. Al 77’ il cross di Cavina diventa un tiro che supera Ruffilli, ma il pallone colpisce la parte alta della traversa. Al minuto 86’ arriva il tris del Faenza con Ulivieri che, partito sul filo del fuorigioco, batte Bizzini in uscita e sigla la personale doppietta 1-3. Nel recupero, dopo la traversa di Zani dall’interno dell’area piccola e il palo esterno di Mascanzoni, c’è il poker manfredo questa volta Zani, in uno contro uno con Bizzini, sigilla il risultato. 1-4

Il prossimo appuntamento per il Faenza sarà domenica 17 novembre (ore 14.30) allo stadio “Bruno Neri” dove arriverà il Granamica.

Medicina Fossatone-Faenza Calcio 1-4

Medicina Fossatone: Bizzini, Cavina, Montalbani, Fini (30’ st Rubino), Lambertini, Salcuni, Barbaro (14’ st Mascanzoni), Capitanio (40’ st El Abbassi), Vinci, El Bouhali (14’ st De Brasi); Boschi. A disposizione: Stanzani, Penazzi, Cipriano, Sermenghi, Mezzetti. All. Cardi

Faenza Calcio: Ruffilli, Signore, Servadei (21’ st Zani), Karaj, Sciaccaluga (36’ st Gueye), Albonetti, Samorè (7’ st Tuzio), Bertoni, Gjordumi, Ulivieri (43’ st Caroli), Ndiaye (27’ st Cavolini). A disposizione: Fabbri, Malavolti. All. Cavina

Arbitro: Nazzicone di Ferrara – assistenti: Caminati di Forlì e Giorgi di Rimini

Reti: 46’ pt Boschi, 5’ st e 41’ st Ulivieri, 12’ st Gjordumi, 48’ st Zani

Ammoniti: Cavina, Montalbani; Ndiaye, Gjordumi

Recupero: 1’- 6’