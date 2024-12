Tanta amarezza per il Faenza sconfitto 3-4 a Reno Sant’Alberto. Una partita combattuta, che i biancoazzurri avevano rimesso in carreggiata, ma che si sono visti sfuggire almeno il pari per un gol subito nell’ampio recupero concesso.

I biancoazzurri sono partiti sotto tono, nei primi venti minuti, poi hanno reagito e fatto una gran partita, per essere però puniti alla fine senza riuscire a raccogliere ciò che avrebbero meritato.

La Reno predominava nei primi 25 minuti con Diallo, De Rose, Fogli e Filippi che mettevano in difficoltà la retroguardia biancoazzurra.

La squadra di casa andava avanti con Fogli, in sospetto fuorigioco, poi raddoppiava l’ex di turno Filippi con un preciso rasoterra tra palo e portiere al termine di una azione apparsa ai faentini viziata per fallo su Gimelli. Il raddoppio dei ravennati innescava finalmente la reazione dei faentini con il gran lavoro di Bertoni e Tuzio, subentrato all’infortunato Signore.

Accorciava così a inizio del secondo tempo Ulivieri con gran tiro da fuori. Appena due minuti e l’arbitro Lelli accordava un rigore alla Reno per intervento di un difensore su Fogli lasciando correre però un precedente ed evidente fallo di mano dell’attaccante di casa.

Dal dischetto Filippi non falliva riportando avanti di due lunghezze la Reno.

Sul doppio svantaggio il Faenza reagiva ancora e prima trovava il gol con Grazhdani appena fuori area piccola, poi il pari, con rigore concesso per fallo di mano e realizzato da Prati.

A cinque minuti dalla fine del tempo regolamentare, il Faenza provava ancora l’offensiva, ma veniva punito in contropiede da Frisari.

La partita è stata avvincente, ma l’arbitro Lelli non è apparso all’altezza.

Una sconfitta che fa male, ma può generare la giusta rabbia agonistica per affrontare domenica 22 dicembre (ore 14.30) la trasferta a Castenaso, una partita sulla carta proibitiva. Poi da inizio 2025 dovrà essere un altro campionato per sperare nella salvezza.

Reno Sant’Alberto – Faenza 4-3

Reno: Miserocchi, Leone, Diallo, Rambelli, Bolognesi, Succi, Torino (26’ st Ravaglia), Merciari (24’ pt Frati, 32’st Cepa), Fogli, De Rose, Filippi (36’ st Frisari). A disposizione: Antonini, Mazzotti, Casadei, Massa, Selvatico. All. Orecchia

Faenza: Ruffilli, Signore (21’ pt Tuzio), Gimelli (36’ st Karaj), Borini, Prati, Albonetti (48’ st Malavolti), Zani (33’ st Cavolini), Bertoni (44’ st Caroli), Grazhdani, Gjordumi, Ulivieri. A disposizione: Fabbri, Sciaccaluga, Strada. All. Cavina

Arbitro: Lelli di Cesena – assistenti: Sassi di Imola e Donati di Rimini

Reti: 17’ pt Fogli, 29’ pt e 7’ st Filippi, 5’ st Ulivieri, 17’ st Grazhdani, 40’ st Prati, 47’ st Frisari.

Ammoniti: Succi, Diallo, Selvatico; Zani, Gjordumi, Prati, Bertoni