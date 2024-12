Nel derby ad alta tensione di bassa classifica, il Massa Lombarda con un colpo d’ala supera il Faenza ora sempre più solo in fondo alla classifica.

La squadra ospite di mister Bamonte, ha cercato di fare la partita fin dalle prime battute con un chiaro atteggiamento offensivo. Al 10’ i bianconeri costruiscono una occasione da gol con Battiloro che da pochi passi impegna Ruffilli in una difficile respinta con i piedi, poi sul proseguio il pallone arriva al limite dell’area, ma Raccagni tira alle stelle. Al 27’ il Massa Lombarda passa in vantaggio. Su una veloce ripartenza, Galanti in penetrazione salta un paio di avversari e mette a centro area dove Simone la gira per l’accorrente Leonardo Albonetti che quasi sulla linea di porta insacca facilmente. 0-1 I biancoazzurri e il pubblico di fede faentina protestano per il fuorigioco del marcatore, se tale, millimetrico. Ma il Var in queste categorie non esiste e vale il giudizio della terna arbitrale. Neanche un minuto e nella immediata replica del Faenza, Ulivieri si fa trovare pronto in area, ma sull’uscita di Lusa non riesce a inquadrare lo specchio della porta e il suo diagonale colpevolmente a lato. Il Faenza costruisce altre due palle gol per pareggiare, prima con Gjordumi il cui colpo di testa finisce a lato, e poi con Signore che da limite dell’area con un bel diagonale manda il pallone di poco fuori. Nel secondo tempo riparte forte il Massa Lombarda che si rende insidioso con Fabretti che non è preciso, poi è il biancoazzurro Borini a impedire la rete con un prodigioso recupero. Sul corner susseguente Braccioli con una bomba da fuori area sfiora l’incrocio e l’eurogol. Poi è Battiloro a sprecare: solo a centro area spizza la palla invece di indirizzarla a rete. Il Faenza replica con un cross di Matteo Albonetti che mette la sfera al centro per l’incornata di Ndiaye, ma il pallone si appoggia sopra la rete. Dopo una respinta a pugni di Lusa su insidioso traversone in area, il Massa Lombarda raddoppia in modo inaspettato. Fabretti pesca solo a centro area Barlotti che con una indirizza la palla con una imprevedibile parabola sotto la traversa e in fondo alla rete. 0-2 Sulla partita cala il sipario perchè il Faenza non riesce più a reagire e soccombe. La squadra biancoazzurra ha interrotto la serie positiva che con pareggi e una vittoria, l’aveva riportata in scia alle ultime della classe e domenica 8 dicembre c’è una insidiosa trasferta sul campo della Reno.

Faenza – Massa Lombarda 0-2

Faenza: Ruffilli, Signore, Gimelli, Borini, Prati (38’ st Cavolini), M.Albonetti, Tuzio (25’ st Servadei), Bertoni (35’ st Sciaccaluga), Ndiaye (28’ st Zani), Gjordumi, Ulivieri (18’ st Strada). A disposizione: D. Fabbri, Samorè, Karaj, Malavolti. All. Cavina

Massa Lombarda: Lusa, Braccioli, Morara, Barlotti, Cortesi, Raccagni, Simone (17’ st Zannoni), L.Albonetti, Galanti (27’ st Galassi), Battiloro (27’ st Grazdhani), Fabretti (44’ st Ma. Massueme). A disposizione: Sanarelli, Hysa, Maretti, Mi. Massueme, Zagonara. All. Bamonte

Arbitro: Possanzini di Foligno – assistenti: Ricci di Rimini e Bombonato di Bologna

Reti: 27’ pt L.Albonetti, 23’ st Barlotti

Espulso: Gimelli (doppia ammonizione)

Ammoniti: L.Albonetti, Braccioli, Raccagni, Barlotti

Angoli: 5–4

Recupero: 1’ – 4’