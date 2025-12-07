Si interrompe la serie positiva del Faenza, battuto in trasferta dal Pietracuta, vittorioso 3-2. Uno stop che lascia molto rammarico in casa biancoazzurra perché due gol dei padroni di casa sono arrivati su ingenuità dei faentini, bravi poi a reagire e a sfiorare il pareggio che non sarebbe stato immeritato. Tanto più che, oltre ad andarci vicino con una chiara occasione da gol nei minuti finali, sono due gli episodi dubbi in cui poteva essere assegnato il calcio di rigore a favore.

Dalla parte opposta quindi il Pietracuta prosegue la sua risalita dopo l’avvio difficile di campionato. I padroni di casa partono bene e dopo cinque minuti vanno avanti: Osayande serve Faeti che tira prontamente e sulla ribattuta Zannoni ribadisce in rete 1-0. Il Faenza reagisce e trova il pareggio in ripartenza: Lanzoni imbecca in verticale Zani abile a saltare Amici e insaccare 1-1. La partita è piacevole e ricca di occasioni. Il rossoblù Zannoni svetta su calcio d’angolo, ma non centra il bersaglio. E’ però sugli sviluppi di un corner che il Pietracuta trova il nuovo vantaggio: la ribattuta della difesa faentina regala la palla a Bernardi che impegna Zauli, ancora Zannoni ci riprova e trova la deviazione di Osayande 2–1. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Capicchioni imposta per Osayande che scatta sul filo del fuorigioco, e crossa sul secondo palo dove Sapori aggancia e deposita in rete 3–1. Nella ripresa il Faenza parte deciso e dopo appena sei minuti accorcia con Zani, che risolve una mischia in area 3-2. Il Pietracuta gestisce il vantaggio e segna con Bernardi, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Da un episodio a sfavore dei padroni di casa a ben due ai danni dei faentini che protestano invano. Prima per un tocco di mano in area e poi per un fallo su Zani. Nei minuti finali poi il pareggio potrebbe arrivare, ma la sfortuna ci si mette di mezzo perchè il pallone sul colpo di testa di Borini termina fuori di pochissimo.

Domenica 14 dicembre il Faenza concluderà il girone di andata con la capolista Ars et Labor Ferrara allo stadio “Bruno Neri” (ore 14.30), partita attesa perché la squadra ospite ha raccolto l’eredità della Spal per far ripartire il calcio estense dall’Eccellenza ed è la favorita del torneo.

Pietracuta- Faenza 3-2

Pietracuta: Amici, Giocondi (12’st Proverbio), Faeti, Capicchioni, Fabbri, Cevoli, Sapori (24’ st Sensoli), Valli Casadei, Osayande (24’ st Giacopetti), Zannoni, Bernardi (42’st Nunez Mastroianni). A disposizione: Giardini, Valentini, Mazza, Lazzari. All. Cevoli

Faenza: Zauli, Missiroli, Gimelli, Borini, Brusi, Navarro, Zani, Bertoni (dal 15’st L.Albonetti), Cavolini (dal 6’st Bonavita), Gjordumi (dal 42’st Marocchi), Lanzoni. A disposizione: Laghi, Zoli, Lika, Servadei, Casadio, Peroni. All. Cavina

Arbitro: Stano di Modena – assistenti: Diversi di Lugo e Rossi di Forlì

Reti: 5’ pt Zannoni, 10’ pt Zani, 28’ pt Osayande, 38’ pt Sapori, 6’ st Zani

Ammoniti: Bertoni, Gjordumi, Bonavita