Brinda al 2025 il Faenza calcio che supera di misura il Gambettola e inizia nel modo migliore il girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

E’ la prima vittoria interna della formazione biancoazzurra che con caparbietà ha ottenuto i tre punti su un avversario rimaneggiato, ma comunque di qualità e spessore.

La partita è stata piacevole ed è rimasta sul filo dell’equilibrio, con le due frazioni di gioco equamente divise tra le contendenti.

Nel primo tempo, la squadra manfreda di mister Cavina è partita con il piede giusto cercando di costruire gioco e azioni. L’ex Signore, in evidenza, ha sfiorato il gol, fermato dalla parata di Golinucci nell’uno contro uno. Poi è stato il centravanti Grazhdani a trovarsi in ottima posizione, ma una esitazione al momento del tiro ha favorito il recupero di un difensore ospite.

E’ stata poi la compagine di Bernacci a prendere il comando delle operazioni, rendendosi pericolosa in un paio di circostanze sempre con Mancini. L’attaccante biancoverde ha cercato di battere il portiere manfredo Ruffilli, attento e reattivo in entrambi i casi: nella prima occasione ha respinto il tiro da pochi passi, mentre nella seconda ha bloccato il pallone.

Nel secondo tempo, il Gambettola è partito con decisione e ha trovato il gol con Peluso, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dello stesso attaccante.

Poi Gadda ha colpito la traversa con un tiro dalla distanza, ma il portiere Ruffilli era sulla traiettoria, pronto a intervenire.

A parti invertite rispetto ai primi 45 minuti, è stato poi il Faenza a prendere il sopravvento nel gioco tentando di sbloccare il risultato con sortite veloci in contropiede, ma peccando di precisione sotto porta. Questo fino al terzo minuto di recupero quando l’instancabile Bertoni ha finalizzato, con un preciso diagonale, un’azione corale battendo il portiere Golinucci. 1-0

Una vittoria sofferta dunque, ma meritata per il carattere dimostrato dai manfredi, e fondamentale per continuare la risalita in classifica. Note di merito per tutta la squadra biancoazzurra, ma in particolare per Karaj, che ha sostituito ottimamente lo squalificato Albonetti, per il dinamico Bertoni, autore anche del gol vincente, e per il centravanti Grazhdani, molto attivo e propositivo, confermatosi, alla quarta partita giocata con il Faenza, il punto di riferimento che mancava in avanti.

Mercoledì 8 gennaio (ore 20) il Faenza affronterà in trasferta il Futball Cava Ronco, a Forlì.

Faenza – Gambettola 1-0

Faenza: Ruffilli, Signore, Gimelli, Karaj, Prati, Borini, Tuzio (20’ st Zani), Bertoni, Grazhdani, Gjordumi, Ulivieri (18’ st Cavolini). A disposizione: Fabbri, Zoli, Brusi, T. Emiliani, Caroli, Haxiraj, A. Emiliani. All. Cavina

Gambettola: Golinucci, Mengucci (9’ st Zattini), Vagnarelli, Crociati, Difino (18’ st De Queiroz), Franchini (9’ st Peluso), Rossi (44’ st Marconi), Gadda, G.Bernacci, Mancini, Aloisi. A disposizione: Smeraldi, Giorgi. All. M. Bernacci

Arbitro: Orlando di Modena – assistenti: Ravaioli di Ravenna e Casoni di Reggio Emilia

Rete: 48’ st Bertoni

Ammoniti: Gimelli, Tuzio – Gadda, Aloisi, Peluso, Franchini, Difino, De Queiroz

Recupero: 2’-4’