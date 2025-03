Resta l’amaro in bocca al Faenza dopo il pareggio 1-1 casalingo con la Sampierana. Il pari è un buon punto, ma la squadra biancoazzurra di mister Nicola Cavina dopo lo svantaggio subito a fine primo tempo, nella ripresa ha sfiorato il ribaltamento del risultato che avrebbe portato ossigeno alla classifica.

Senza gli acciaccati Grazhdani, Albonetti e Ulivieri, tutti in panchina, il Faenza ha tenuto bene il campo davanti alla quadrata Sampierana in un partita viva.

La prima occasione la costruisce la formazione biancoazzurra con Gjordumi che smista la palla a Gimelli ma non arriva in tempo sul passaggio di ritorno. La replica della squadra cesenate è di Ariyo che conclude una veloce ripartenza in gol, annullato per fuorigioco. Poi Simone Braccini si libera bene, ma tira alto dal limite.

Alla mezz’ora ancora Gjordumi, molto attivo e combattivo, recupera palla e la serve a Zani che da poco dentro l’area colpisce il palo esterno.

Dieci minuti dopo un potente calcio di punizione dal limite di Lo Russo manda la sfera di poco a lato. Il vantaggio della Sampierana arriva allo scadere. In contropiede, una veloce transizione dei cesenati porta Simone Braccini al cross su cui svetta Ponticelli che manda il pallone sul palo interno e quindi in rete 0-1

Nella ripresa il Faenza parte con decisione alla ricerca del gol. Un’azione avviata da Signore e proseguita da Gjordumi porta al tiro Gimelli che conclude a lato di poco. Poi è ancora Gjordumi, in giornata di grazia, a imbeccare Tuzio che appena entrato in area, seppur defilato, tira prontamente, ma trova l’opposizione di un difensore. Poi Marocchi su ribattuta della difesa manda il pallone sopra la traversa. Una azione insistita del Faenza genera una mischia e il tentativo di Zani che trova quasi sulla linea l’intervento decisivo di Pungelli.

E’ quasi un assedio, quello del Faenza, spezzato da due azioni della Sampierana.

Su assist di David Braccini è Ariyo poco dentro l’area a sferrare un gran tiro che costringe il portiere Ruffilli alla spettacolare deviazione in angolo. Poi su traversone di Simone Braccini, Quercioli arriva in ritardo di pochi centimetri per la deviazione decisiva.

Riprende l’assalto la squadra biancoazzurra che sfiora la rete con Brusi che tira alto dopo una bella percussione. E’ il prologo al meritato pareggio che arriva dopo la mezz’ora. Sulla fascia Strada si libera bene e serve Zani bravissimo a confezionare un passaggio perfetto a Gjordumi che scarta il regalo e mette in rete da due passi 1-1. Lo stesso Zani si libera bene in area di un avversario e a tu per tu con De Gori trova l’opposizione del portiere che gli nega la rete.

La Sampierana costruisce una occasione da gol con Quercioli che esalta la posizione e la respinta di Brusi.

E’ un episodio nel mezzo del forcing del Faenza alla ricerca della vittoria. Ci prova Ulivieri, ma para De Gori. Poi è protagonista Gimelli con un fendente alto sopra la traversa, e con un cross per Strada che di testa fallisce di poco il bersaglio. L’ultima opportunità è di Brusi, ma con scarsa precisione.

La prossima partita per il Faenza sarà la delicata trasferta sul campo della Vis Novafeltria, diretta concorrente nella zona calda della classifica.

Faenza – Sampierana 1-1

Faenza: Ruffilli, Brusi, Gimelli, Borini, Prati, Tuzio (15’st Strada), Marocchi (36’st Cavolini), Bertoni (20’st Caroli), Zani, Gjordumi, Signore (21’ st Ulivieri). A disposizione: Fabbri, Malavolti, Albonetti, Emiliani, Grazhdani. All. Cavina

Sampierana: De Gori, Pungelli, Ponticelli, Ariyo, Sylla, Lo Russo, Quercioli (40’ st Quaranta), Petrini, Chiarini (21’st Lanzi), D. Braccini (21’st Facciani), S.Braccini. A disposizione: Mordenti, Agrillo, Conficoni, Barchi, Soldati, Pippi. All. Barontini

Arbitro: Pasquariello di Novi Ligure – assistenti: Vitali di Bologna e Giorgi di Rimini

Reti: 45’ pt Ponticelli, 32’ st Gjordumi

Ammoniti: Marocchi; Petrini, Ponticelli

Angoli: 5-4

Recupero: 1’ – 3’