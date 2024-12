Il Faenza interrompe la serie negativa e coglie un buon punto contro un’ avversaria difficile come il Castenaso. Poteva esserci anche qualche cosa di più per i manfredi che hanno dimostrato di essere in corsa per risalire la classifica. Nonostante le assenze di Ulivieri, Bertoni, Signore e Servadei, la squadra di mister Cavina ha dato vita a una gara attenta e vogliosa.

E’ stata una bella partita, giocata a buon ritmo da entrambe le squadre. Ottime le condizioni del terreno dello stadio “Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia, un sintetico molto ben tenuto dove si è disputata la partita per l’indisponibilità del campo del Castenaso dopo l’alluvione di ottobre.

Inizia forte il Castenaso, creando un paio di occasioni, poi il Faenza prende decisamente il comando delle operazioni e il primo tempo è tutto di marca biancoazzurra. Grazhdani, alla terza partita nel Faenza, si è confermato il giocatore di cui la squadra aveva bisogno, con un gran lavoro per i compagni oltre ad andare al tiro, come una pericolosa conclusione, però neutralizzata. Ha dialogato bene con il giovane Cavolini che al 40’ ha portato avanti il Faenza inserendosi con tempismo tra portiere e difensore avversari, per segnare il vantaggio manfredo. Da sottolineare il lavoro di raccordo di Tuzio. Primo tempo spezzato da molti interventi arbitrali.

Nella ripresa il Castenaso reagisce e trova il pareggio dopo un traversone di Magliozzi verso l’area su cui Mura, da poco entrato, si proietta a ribadire in rete. Lo stesso giocatore del Castenaso ha una occasione, ma il pallone termina fuori e poi Ruffilli è attento su Sansonetti. Finisce così 1-1

Ora la sosta. Gli allenamenti riprenderanno il 27 dicembre. Prima giornata del girone di ritorno domenica 5 gennaio 2025 quando allo stadio “Bruno Neri” arriverà il Gambettola.

Castenaso- Faenza 1-1

Castenaso: Aversa, Luccarini, Magliozzi, Canova, Neri, Fini (8’ st Battaglia), Mantovani (15’ st Mura), Colli, Sansonetti (29’ st Ghiselli), Jammeh, Di Vona (15’ st Bortolotti). A disposizione: Treggia, Mengoli, Gabrielli, Fabbricatore. All. Rizzo

Faenza: Ruffilli, Karaj, Gimelli, Borini, Prati, Albonetti, Tuzio, Zani (28’ st Caroli), Grazhdani, Gjordumi, Cavolini (28’ st Strada). A disposizione: Fabbri, Malavolti, Brusi, Samorè, Xaxhiraj, Emiliani. All. Cavina

Arbitro: Manassero di Piacenza – assistenti: Bracali di Piacenza e Guizzardi di Lugo

Reti: 40’ pt Cavolini, 27’ st Mura

Ammoniti: Canova, Mura; Albonetti, Gjordumi, Karaj, all. Cavina