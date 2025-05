Il Faenza fa il colpo a Gambettola dove aveva solo un risultato e conserva l’Eccellenza. Dopo una stagione sofferta, con un inizio difficile, la formazione biancoazzurra di mister Nicola Cavina ha dato vita a una entusiasmante rincorsa, conclusa in gloria. Una partita in salita, perché al 29’ del primo tempo il Faenza rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Grazhdani dovuta a fallo di reazione su Gadda. Ma non si scompone, mantenendo la calma con l’obiettivo di segnare il gol salvezza. Nella prima mezz’ora, il gioco è equilibrato. Zavatta in contropiede impegna Ruffilli in una plastica presa, mentre Gollinucci para un tiro cross di Gimelli. Approfittando della superiorità numerica, il Gambettola cerca di colpire due volte con Zavatta, poi con Franchini, trovando sempre un attento Ruffilli sulla sua strada. Verso la fine del tempo, i manfredi si rendono pericolosi con un tiro cross di Borini. A inizio ripresa, l’occasione più importante per i padroni di casa con Peluso che, libero in area, colpisce quasi a botta sicura, trovando l’opposizione di Borini. Dopo due tentativi di Zattini e Crociati e una punizione di Prati innocua, ecco l’episodio decisivo. Rimessa lunga di Gimelli che spedisce il pallone in area dove Albonetti si esibisce in una rovesciata, indirizzando la sfera verso la porta dove Gjordumi viene anticipato fallosamente da Franchini che lo colpisce al volto. Rigore indiscutibile, che lo specialista Prati realizza con freddezza spiazzando il portiere. 0-1

E’ una mazzata pesantissima per il Gambettola che cerca disperatamente il pari per portare la gara ai supplementari, ma non c’è niente da fare perchè al penultimo minuto di recupero, un calcio di punizione da poco oltre il limite viene calciato da Gadda con precisione, ma la sfera sfiorata da Ruffilli tocca la parte alta della traversa e ritorna a centro area dove un biancoverde tira altissimo.

Si chiude così, con la festa del Faenza e la disperazione del Gambettola.

Laddove la stagione era iniziata, otto mesi fa, con una pesante sconfitta per il Faenza, è finita in gloria con una vittoria meritata e la salvezza, mentre il Gambettola che aveva viaggiato a lungo nelle parti alte della graduatoria, ha incredibilmente perso la categoria.

Gambettola – Faenza 0-1

Gambettola: Golinucci, Crociati, Marconi (41’st. Toromani), Difino, Rossi, Aloisi (7’st. Mengucci), Franchini, Gadda, Zattini (42’st. Bernacci), Peluso (34’st. Mancini), Zavatta (17’st. Ndiaye). A disposizione: Smeraldi, Cicognani, Vagnarelli, Volonghi. All. Bonazza

Faenza: Ruffilli, Tuzio, Gimelli, Borini, Prati, Albonetti, Marocchi (29’st. Signore), Bertoni, Grazhdani, Gjordumi, Zani (27’st Cavolini). A disposizione: Fabbri, Brusi, Karaj, A.Emiliani, Strada, T.Emiliani, Ulivieri. All. Cavina

Arbitro: Nazzicone di Ferrara – assistenti: Seminara di Reggio Emilia e Meli di Ferrara

Rete: 37’st Prati su rigore

Espulsi: Franchini e Screpis (ds); Grazhdani.

Ammoniti: Aloisi, Zavatta, Bonazza (all.);Gjordumi, Marocchi, Santarelli (prep.portieri).

Recupero: 2’ -6’

Angoli: 3-3