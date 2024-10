Il Faenza esce rinfrancato dalla partita e dal punto conquistato nel derby a Russi, anche se con il rammarico che per il gioco espresso specie nel primo tempo avrebbe potuto capitalizzare di più e gestire. In ogni caso una piccola iniezione di fiducia per un cammino che sarà molto duro ma che inizia.

I biancoazzurri prendono il controllo fin dal primo minuto e con un ritmo altissimo mettono in difficoltà gli arancioni schiacciati nella propria metà campo. Il gol del vantaggio arriva già all’11’ quando il tiro cross di Gimelli dalla trequarti sorprende il portiere Sarini che si lascia passare la palla tra le mani 0-1. E’ gran protagonista Gimelli al debutto in campionato dopo aver scontato una lunga squalifica coda dell’ultima partita dei playoff dello scorso torneo: poco dopo il gol infatti colpisce il palo, sul rimbalzo Ndiaye arpiona la palla e tira con il portiere a terra che riesce ad alzarsi e fare una gran parata deviando in angolo. Il Russi non riesce a costruire, qualche sporadica azione, la più pericolosa è di Brigliadori che da fuori tira centrale. Nella seconda frazione gli arancioni trovano al 10’ il pareggio al termine di una buona azione corale ben orchestrata da Ferretti, che gira a Venturi sul cui cross rasoterra Brigliadori anticipa Brusi sulla linea. 1-1 Il Russi ci riprova prima con Cobrescu e poi con Colombo senza fortuna e la gara finisce con un pareggio.

Domenica 13 ottobre arriva a Faenza il coriaceo Tropical Coriano, squadra del comprensorio riminese che sta facendo molto bene.