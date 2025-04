Il Faenza riesce a battere la Reno e ad agganciarla in classifica. A una giornata dalla fine, le due squadra sono appaiate in zona play out. La partita è stata carica di tensione per la posta in palio ed è apparsa bloccata nel primo tempo con le due squadre attente a non scoprirsi. E’ la Reno a cercare di comandare il gioco, anche se solo alla mezz’ora arriva la prima iniziativa degna di nota, una combinazione tra Filippi e Bolognesi con Diallo che spedisce sull’esterno della rete. Ben più ghiotta l’occasione costruita un paio di minuti dopo, una bella azione orchestrata da Ravaglia il cui cross pesca appena dentro l’area l’ex di turno Filippi che colpisce al volo di prima intenzione, ma trova l’altrettanto spettacolare risposta del portiere faentino Ruffilli che devia in angolo. E’ ancora Filippi su calcio di punizione a rendersi pericoloso su punizione dal limite. Negli ultimi dieci minuti del tempo, si fa vedere il Faenza che insiste con le percussioni sulla fascia di Gimelli. Il terzino prima mette al centro un pericoloso traversone che Succi corregge in corner evitando guai. Poi con un tiro cross che si perde a lato, fa venire i brividi alla retroguardia gialloblu.

Nella ripresa le due contendenti si affrontano di più a viso aperto. La Reno è subito pericolosa in contropiede con Fogli che, imbeccato da Torino, viene fermato dal portiere Ruffilli di piede in uscita. La replica del Faenza è di Gjordumi che dalla distanza impegna Miserocchi in una parata a terra. Poi è Grazhdani a sfiorare il gol con un colpo di testa che manda il pallone sulla traversa. E’ il prologo al vantaggio biancoazzurro firmato da Marocchi che, su preciso passaggio di Albonetti, dal limite dell’area esplode di destro un preciso rasoterra che si insacca tra palo e portiere. 1-0 Il vantaggio provoca la reazione della Reno che si ributta in avanti. Il coriaceo Fogli defilato a sinistra sulla linea dell’area di rigore, subisce la pressione di Prati e Karaj, che lo tocca sul piede di appoggio e induce l’arbitro Cavalazzi ad accordare il rigore. Dal dischetto Filippi precisissimo insacca spiazzando Ruffilli. 1-1 Sembra finita, ma il Faenza non ci sta e si riversa in avanti sfiorando la rete con Prati che in mischia manda di poco a lato. Nei minuti di recupero arriva il gol decisivo. Calcio di punizione di Prati indirizzato in area dove Gjordumi corregge per Zani che si inserisce di prepotenza di testa, colpisce e manda in fondo al sacco. 2-1. La Reno ci prova con il neo entrato Frisari che tira alto e su questa conclusione cala il sipario. Vittoria vitale per il Faenza che domenica 4 maggio chiuderà la stagione regolare a Budrio affrontando il Mezzolara, una delle tre capoliste, con Pietracuta e Tropical Coriano.

Faenza-Reno Sant’Alberto 2-1

Faenza: Ruffilli, Karaj, Gimelli, Borini, Prati, Albonetti, Marocchi (36’ st Brusi), Bertoni, Grazhdani, Gjordumi, Tuzio (15’ st Zani). A disposizione: Fabbri, Malavolti, A. Emiliani, Strada, Signore, T. Emiliani, Cavolini. All. Cavina

Reno: Miserocchi, Merciari, Diallo, Bolognesi, Savelli, Succi, Ravaglia (34’ st Sciaccaluga), Biondelli (15’st Cepa), Fogli, Torino (45’ st Frisari), Filippi. A disposizione: Antonini, Leone, Cappello, Massa, Selvatico, Mazzotti. All. Ortolani

Arbitro: Cavalazzi di Lugo- assistenti: Marasco di Bologna e Zampa di Cesena

Reti: 35’ st Marocchi, 42’ st Filippi (r), 46’ st Zani

Ammoniti: Tuzio, Borini, all. portieri Santarelli; Diallo, Fogli

Angoli: 7-4

Recupero: 1’-5’