Conquista la quarta vittoria consecutiva il Faenza Calcio che supera 3-2 il Solarolo nel derby. Dopo una prima parte senza occasioni per nessuna delle due squadre, la partita si accende al vantaggio degli ospiti quasi alla mezz’ora. Malo ispira l’azione di Andreoli che viene contrastato irregolarmente in area da Franceschini. Sul dischetto si presenta lo stesso Malo che con sicurezza batte Zauli. 0-1 Il Faenza prova a reagire con capitan Missiroli che dal limite chiama Lusa alla parata a terra. Poi è il biancorosso Andreoli a sfiorare il raddoppio con un gran tiro che manda il pallone di poco a lato. I manfredi si lamentano per un intervento sospetto di un difensore su tiro di Bonavita che poi, servito da Zani, con un diagonale va vicino al gol. Si va al riposo con il vantaggio del Solarolo che a inizio ripresa cerca il colpo del k.o. con il solito Malo che dal limite dell’area prova il destro, spedendo la palla di poco a lato.
Il pericolo scampato scuote il Faenza che da quel momento comanda il gioco e trova presto il pareggio. Zani a fa partire l’azione con una verticalizzazione per Lanzoni che quasi dalla linea di fondo serve al centro un assist preciso a Bonavita che da due passi insacca anticipando il portiere Lusa e i difensori. 1-1
Zani, in veste di regista, ispira prima Bonavita il cui rasoterra si perde a lato, e poi Lanzoni che, decentrato, non inquadra il bersaglio. Il Solarolo prova qualche azione in contropiede e dopo un tentativo in sforbiciata di Savini, passa improvvisamente in vantaggio con Malo che dal limite dell’area centra il bersaglio con un tiro non irresistibile che però inganna Zauli. 1-2
Appena un minuto e il Faenza pareggia con Lanzoni che pescato solo in area, con un tiro a giro di sinistro batte imparabilmente Lusa 2–2 Il fantasista biancoazzurro si esalta ancora pochi minuti dopo quando recupera palla, si accentra e dal limite lascia partire di sinistro un tiro precisissimo che manda il pallone in fondo alla rete con Lusa impietrito. 3-2
Il Faenza controlla il gioco e i disperati tentativi del Solarolo, che non sortiscono effetti, e anzi sfiora il quarto gol sugli sviluppi di un angolo con Franceschini che di testa fa da ponte per Bonavita la cui deviazione finisce a lato. Ora per il Faenza, salito al sesto posto in classifica, l’insidiosa trasferta di domenica 7 dicembre a Pietracuta prima del big match di una settimana con Ars et Labor Ferrara a chiudere il girone di andata.
Faenza – Solarolo 3-2
Faenza: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini, Bertoni, Brusi, Zani (48’ st Servadei), Missiroli (37’ st Tuzio), Bonavita, Gjordumi (21’ st Albonetti), Lanzoni (41’st Cavolini). A disposizione: Laghi, Lika, Navarro, Zoli, Marocchi. All. Cavina
Solarolo: Lusa, Nastase, Poggesi, Savini, Malo, Mongardi (37’st Longo), Mengozzi, Magri, Andreoli, Fernandi, Santucci (17’st Piancastelli). A disposizione: Zannoni, Bolognesi, Menicucci, Nardi, Vallicelli, Costa, De Marco. All. Montalti
Arbitro: Zambelli di Lodi – assistenti: Spani e Tudino di Ravenna
Reti: 29’ pt Malo (rig), 9’ st Bonavita, 30’ st Malo, 31’ st e 35’ st Lanzoni
Ammoniti: Franceschini, Bertoni, Tuzio, Gimelli; Mongardi, Savini, Magri
Recupero: 1’ – 4’
Angoli: 2–1