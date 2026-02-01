Sfortunata trasferta del Faenza che cede di misura alla Sampierana, pur giocando una buona partita, senza ottenere il punto che avrebbe potuto conquistare. Allo stadio “Campodoni” di San Piero in Bagno, le due squadre hanno offerto un buono spettacolo con belle giocate. Dopo i primi minuti di studio è il Faenza che affonda con Lanzoni che, liberatosi del proprio marcatore, tira da buonissima posizione, ma un superlativo Ravaioli devia la palla in angolo. La partita si accende e la Sampierana risponde al 12’ con Montesi, ben servito da Petrini, ma il suo tiro viene parato dal sempre presente Zauli. Al 24’ su calcio d’angolo di Lo Russo, arriva e salta più in alto di tutti Conficoni, ma il pallone sul suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Replicano i biancoazzurri: cross rasoterra di Gimelli in area piccola, arriva Zani che anticipa il difensore, ma la gira alta a un metro dalla porta. Al 35’ Braccini, salta l’uomo, va al tiro e ancora una volta Zauli respinge in calcio d’angolo. Al 45’ altra ghiotta occasione per i bianconeri con Montesi che scocca un gran tiro che supera il portiere, ma il pallone viene respinto sulla linea da un difensore faentino. Si va al riposo sullo 0-0. Al 7’ del secondo tempo su un contrasto di gioco, Montesi colpisce al mento Franceschini: un intervento che forse meriterebbe il cartellino giallo. L’arbitro non fischia nemmeno fallo, mentre Franceschini è costretto a uscire dal campo per sangue abbondante e una vasta ferita che richiederà poi sei punti di sutura. Ancora in temporanea inferiorità numerica per i tempi un po’ lunghi della sostituzione, il Faenza incassa il gol della Sampierana: Corzani va sul fondo, scarica all’accorrente Petrini che al volo mette al centro dove Montesi più lesto di tutti, in mezza girata insacca 1-0. Cinque minuti dopo sempre Montesi, vedendo il portiere fuori dai pali tenta la sorpresa da oltre 40 metri, ma il suo tiro viene intercettato da Zauli. Il Faenza prende le redini del gioco per provare a pareggiare l’incontro, ma tutte le azioni vengono spente dall’attenta retroguardia dei bianconeri di mister Belli.

Per il Faenza domenica 8 febbraio, il derby con il Russi allo stadio “Bruno Neri”, gara molto importante per riprendere il cammino interrotto nelle ultime due trasferte.

Sampierana – Faenza 1-0

Sampierana: Ravaioli, Rossi, Bolognesi, Conficoni, Narducci, Lo Russo, Montesi (35’ st Pippi) Petrini, Pieri, S. Braccini (47’ st Cangini), Corzani. A disposizione: Zamagni, Pungelli, Di Novella, Ariyo, Soldati. All. Belli

Faenza: Zauli, Franceschini (9’ st Zoli) Gimelli, Tuzio, Bertoni, Brusi, Zani (35’ st Cavolini), Missiroli (32’ st Marocchi), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. A disposizione: Ruffilli, Lika, Borini, Albonetti, Servadei, Navarro. All. Cavina

Arbitro: Monaco di Bologna – assistenti Spani di Ravenna e Spada di Bologna

Rete: 8’ st Montesi – Ammoniti: Petrini, Pieri e Bolognesi; Bertoni