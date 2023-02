Il Faenza raccoglie applausi e gol in trasferta superando 4-0 il Sesto Imolese. Una bella partita dei manfredi che hanno ripreso il cammino dopo due sconfitte consecutive, dimostrando una buona capacità di reazione.

L’allenatore Andrea Folli cambia schema, riportando Missiroli nella sua posizione naturale e inserendo al centro dell’attacco il giovane Bagnolini. Proprio quest’ultimo si rende pericoloso in due occasioni a inizio match, prima con un tiro in allungo e poi con un colpo di testa.

Al 35’ il Faenza passa in vantaggio. Avanza Giacomo Lanzoni e indirizza in corridoio verticale per il fratello Pietro che appena entrato in area scarica un diagonale di sinistro che non dà scampo a Bombardini.

Nella ripresa, al 10’ il fantasista biancoazzurro Giacomo Lanzoni confeziona in proprio il raddoppio inserendosi in verticale su un profondo lancio dalla retrovie e battendo con precisione Bombardini.

Jack Lanzoni (ora secondo nella classifica marcatori con 13 gol), ci prova ancora con un tiro che non va a segno.

Poi è il capitano manfredo Gabrielli a firmare la doppietta. Il centrale si inserisce per due volte in area con perfetto tempismo a colpire il pallone di testa, prima su calcio di punizione per il terzo gol e poi su calcio d’angolo battuto da Albonetti per il quarto sigillo del Faenza.

Una netta vittoria che crea problemi al Sesto Imolese diretto in panchina dall’indimenticato giocatore manfredo Mauro Neri.

Domenica 19 febbraio per il Faenza la prova del nove, dopo questa vittoria esterna: al “Bruno Neri” arriverà la capolista Massa Lombarda.

Sesto Imolese – Faenza 4-0

Sesto Imolese: Bombardini, Drei (40’ st Brini), Mari, Giunchedi, Mazzacan, Piancastelli (8’ st Sabbatani), Regoli (22’ st Cacciari), Dattoma (32’ st Melloni), Visani (22’ st M.Costa), Tattini, Lepinda. A disp. Pierotti, Migliaccio, L. Spada, A. Spada. All. Neri

Faenza: Ravagli, A. Albonetti, De Marco (38’ st F. Lanzoni), Gabrielli, Bertoni (22’ st G. Errani), Venturelli, Missiroli, A. Costa (32’ st Ceroni), Bagnolini (32’ st Savorani), G.Lanzoni, P.Lanzoni (25’ st Ambrogetti). A disp. Luce, Navarro, Tuzio, Betti. All. Folli

Reti: 35’ pt P.Lanzoni, 10’ G. Lanzoni, 20’ st e 29’ st Gabrielli

Arbitro: Milandri di Cesena – guardalinee Braga e Gesmundo di Ferrara

Ammoniti: Lepinda, Visani, Sabattani; Bertoni