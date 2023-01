Non è giornata per il Faenza calcio che si ferma sul campo del Placci Bubano. Un terreno di gioco piccolo e stretto che ha favorito i locali nell’azione di difesa e contenimento dopo il gol di vantaggio.

E’ stata una partita ruvida e spigolosa con gioco assente, o quasi, da entrambe le parti.

Poche le note di cronaca. Nel primo tempo, gran parata di Ciampone su punizione calciata in area e pallone indirizzato con precisione verso la porta da Gabrielli.

L’occasionissima l’ha ancora il Faenza quando su tiro da venti metri ad incrociare del fantasista Giacomo Lanzoni la palla finisce sul palo opposto e ritorna in campo.

Nel secondo tempo, intorno al 20’ l’episodio che potrebbe cambiare la partita quando Pirazzoli viene espulso per proteste e frase offensiva a seguito della decisione del direttore di gara di far ribattere una punizione.

Ma è proprio sul tiro piazzato che si innesca l’azione da gol con un cross che spedisce in area il pallone dove l’esperto 35 enne Tumolo colpisce di testa e supera Ravagli. 1-0

Il Faenza subisce il colpo e nonostante i cambi non riesce a costruire azioni efficaci nonostante la superiorità numerica.

Insufficiente l’arbitro Siviero, sempre in ritardo e poco abile nel gestire lo spigoloso match.

Per il Faenza ora la necessità di fare punti domenica 5 febbraio in casa allo stadio “Bruno Neri” con l’Atletico Castenaso, ricco di giocatori esperti con trascorsi in categorie superiori.

L’obiettivo è di rifarsi dell’immeritata sconfitta della gara di andata.

A.Placci Bubano Mordano – Faenza 1- 0

Placci Bubano Mordano: Ciampone, Loreti, Tosi, Reda (1’st Ghini), Gentilini, Mouharrar, Gurioli, Pirazzoli, Tumolo (37’st Durbiano), De Martino (40’st Montefiori), Tedesco. A disp. Sanarelli, Brunetto, Bonora, Dalmonte, Hassan. All. Martini

Faenza: Ravagli, Albonetti, Navarro (30’st F. Lanzoni), Gabrielli, Errani (25’ st Bagnolini), Venturelli, Betti (25’st Costa), Missiroli, P. Lanzoni, G. Lanzoni, Ambrogetti (30’st Savorani). A disp. Luce, Tuzio, Demarco, Ceroni. All. Folli

Arbitro: Siviero di Finale Emilia

Rete: 20’st Tumolo

Espulso: Pirazzoli

Ammoniti: Ciampone, Tosi; Gabrielli