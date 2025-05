Il Faenza Calcio cede le armi al Mezzolara nel match testa coda che valeva traguardi ben diversi tra le due squadre.

E’ stata una partita giocata con attenzione dalle due compagini, ma subito in discesa per il Mezzolara in vantaggio al 7’ con Fratangelo che al volo ha messo in rete la palla su un cross di Melli.

Nel secondo tempo non è successo praticamente nulla fino al 33’ e al raddoppio di Salonia che si è inserito con tempestività su palla filtrante di Minnozzi, ha vinto due contrasti e di potenza ha messo in rete.

I manfredi hanno accorciato le distanze al 40’ con Prati che da azione d’angolo dopo scambio con Gimelli ha colpito con precisione dallo spigolo dell’area, fissando il punteggio finale sul 2–1.

Il Faenza ha confermato così il pass per i playout dove incontrerà il Gambettola in trasferta, con unico risultato la vittoria per agganciare la salvezza.

Il Mezzolara invece dopo aver visto svanire sul filo di lana la promozione diretta per la vittoria oltre il novantesimo del Coriano a Medicina su calcio di rigore, dovrà affrontare proprio i riminesi nello spareggio per salire in serie D.

stadio Comunale “Pietro Zucchini” – Budrio

Mezzolara – Faenza 2-1

Mezzolara: Farinella, Musiani, Tomatis, Bungaja, Ceccarelli (23’ st Lodi), Monaco, Melli, Casazza, Salonia (32’ st Ganzaroli), Fratangelo (8’ st Minnozzi), Xhuveli (23’ st Santoni). A disposizione: Avgul, Cangini, Cocchi, Battisti, Dalmonte. All. Galletti

Faenza: Ruffilli, Karaj, Gimelli, Borini, Prati, Albonetti (42’ st Malavolti), Marocchi (22’ st Zani), Brusi, Grazhdani, Gjordumi, Bertoni. A disposizione: Fabbri, Servadei, A. Emiliani, Strada. Signore, T. Emiliani, Cavolini. All. Cavina

Arbitro: Riglia di Ercolano – assistenti: Bonioni di Reggio Emilia e Bonetti di Piacenza

Reti: 7’ pt Fratangelo, 33’ st Salonia, 40’st Prati

Ammoniti: Salonia, Albonetti