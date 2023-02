Ancora un boccone amaro per il Faenza che cade in casa 0-2 con l’Atletico Castenaso. Un risultato pesante per i manfredi, che hanno subito due reti in altrettante occasioni costruite dalla squadra bolognese, cinica nel capitalizzare le opportunità.

Dopo il gol all’inizio del primo tempo, la squadra blu-amaranto ha controllato quella biancoazzurra e ha messo al sicuro il risultato a pochi minuti dalla fine in contropiede.

L’Atletico Castenaso, squadra esperta, va in vantaggio al 13’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo evitabile per i manfredi, Pappalardo si fa luce sulla fascia e con un preciso cross mette al centro il pallone agganciato e spedito in rete dal capitano Arcesilai. 0-1

La reazione dei manfredi, timida e confusa, si concretizza in un tiro dalla distanza di Missiroli, facilmente parato da Musiani, e in una rovesciata di Pietro Lanzoni alta sopra la traversa.

Nella ripresa i biancoazzurri entrano in campo con maggiore determinazione e sfiorano il pari quando Bertoni da appena fuori area con un gran tiro mette in difficoltà Musiani bravo a deviare il pallone in angolo. Ci prova poi Albonetti che conclude in rovesciata sopra la traversa una bella azione in linea. Poi è Missiroli a fare provare un brivido al portiere ospite con un rasoterra che esce di poco a lato.

Mentre il Faenza preme alla ricerca del pari, l’Atletico Castenaso contiene ed è letale in contropiede a pochi minuti dalla fine quando “il mago” Semprini resiste alla trattenuta di De Marco a centrocampo e riesce a far filtrare il pallone in verticale per Crimi che supera Ravagli in disperata uscita. 0-2

Ci mette l’orgoglio e si ributta in avanti il Faenza, ma trova solo una punizione dal limite battuta da Ambrogetti, ma parata da Musiani.

Domenica 12 febbraio (ore 14.30) il Faenza sarà impegnato a Sesto Imolese con l’obiettivo di fare punti dopo due sconfitte consecutive, visto che poi la successiva incontrerà la capolista Massa Lombarda.

Faenza: Ravagli, Albonetti, De Marco, Gabrielli, Bertoni (28’ st Ambrogetti), Venturelli, Missiroli, Costa (43’ st Tuzio), P. Lanzoni, G. Lanzoni, Betti (10’ st Bagnolini). A disposizione: Luce, F. Lanzoni, Navarro, G. Errani, E. Ceroni, Savorani. All. Folli

Castenaso: Musiani, Negrini, Alberti (12’ st Crimi), Pappalardo, Arcesilai, Mazzoni, Maddaloni, Macaluso (27’ st Capitanio), Boni (34’ st Frison), Mezgour (12’ st Meacci), Vinjolli (30’ st Semprini). A disp.: Rocchi, Napolitano, Galluccio, De Brasi. All. Mazzoni

Arbitro: Donati di Rimini – assistenti: Panzavolta di Forlì e Arena di Parma

Reti: 13’ pt Arcesilai, 42’ st Crimi

Note Ammoniti: Bertoni, Costa, De Marco; Macaluso, Alberti, Vinjolli, Capitanio, Musiani

Angoli: 3-3

Recupero: 1’ – 4’