L’ultimo atto è alle porte. Domani, domenica 25 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20:00, il Ravenna FC scenderà in campo allo stadio Bruno Benelli per affrontare il Tau Altopascio nella finale playoff del girone D di Serie D. Una partita che rappresenta il culmine di una stagione intensa, fatta di continuità, ambizione e identità, e che i giallorossi vogliono provare a coronare nel migliore dei modi, davanti al proprio pubblico.

Un pubblico che risponderà presente: sono già oltre 2500 i biglietti venduti in prevendita, segnale tangibile di quanto questa città abbia abbracciato la squadra e creda nella possibilità di scrivere insieme un nuovo capitolo di storia.

Il Ravenna arriva all’appuntamento forte del miglior piazzamento in classifica che garantisce il vantaggio del fattore campo, con la possibilità di festeggiare la vittoria anche in caso di parità al termine dei tempi supplementari. Dopo aver superato con merito la Pistoiese in semifinale, la squadra di mister Marchionni è pronta ad affrontare l’ultimo sforzo con determinazione e compattezza, pur dovendo fare ancora a meno degli infortunati Lo Bosco, Venturini e Nappello.

Di fronte ci sarà un avversario di valore come il Tau Altopascio, protagonista di una stagione sorprendente, iniziata con grande slancio e chiusa con un quarto posto comunque prestigioso. I toscani hanno mostrato solidità e carattere, ribaltando in trasferta la semifinale contro il Lentigione, e si presentano al Benelli con la rosa al completo e con il desiderio di completare la propria corsa.

Oltre al prestigio sportivo, la vittoria dei playoff rappresenterebbe anche un passaggio strategico fondamentale: garantirebbe infatti al Ravenna una posizione prioritaria nella graduatoria dei ripescaggi in Serie C. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando le incertezze che circondano l’iscrizione di diverse società alla prossima Lega Pro.

Sarà una sfida vera, intensa, tra due delle realtà più solide e continue del girone. Al Ravenna, il compito di mettere in campo ciò che ha mostrato per mesi: qualità, concentrazione, spirito di gruppo. Ai tifosi, il compito di trasformare il Benelli in un’onda giallorossa pronta a spingere la squadra fino all’ultimo traguardo.