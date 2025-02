Il Ravenna FC conquista una vittoria netta contro l’Imolese, imponendosi per 4-0 al termine di una sfida che ha preso una piega decisamente favorevole nella ripresa. Una partita che si preannunciava insidiosa per i giallorossi, complice il momento difficile degli avversari e alcune assenze nella rosa di Marchionni, ma che ha confermato la forza e la profondità di un gruppo costruito per essere competitivo fino alla fine.

Eppure, l’avvio della gara è stato tutt’altro che semplice. L’Imolese parte forte, con un approccio aggressivo che mette in difficoltà il Ravenna fin dai primi minuti. Al 1′, Vlahovic si rende subito pericoloso con una conclusione dal limite che costringe Fresia a un grande intervento. Poco dopo, è Augustin a provarci con un tiro basso bloccato ancora dal reattivo portiere giallorosso.

Il Ravenna fatica a trovare spazi e ad imporre il proprio gioco, ma alla prima vera occasione colpisce. Al 29′, un corner ben orchestrato da Rrapaj e Ilari trova Rossetti pronto a colpire di testa. La deviazione sfortunata di Dall’Osso manda fuori causa Adorni e vale il vantaggio per i padroni di casa. Il gol sposta gli equilibri, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti, con i giallorossi avanti di misura.

Nella ripresa il copione cambia radicalmente. I ragazzi di Marchionni rientrano in campo con una marcia in più e impiegano appena un minuto per raddoppiare: Rrapaj pennella un cross preciso per la testa di Biagi, che non lascia scampo al portiere rossoblù.

L’Imolese accusa il colpo e il Ravenna prende pieno controllo della partita. Al 56′ Ilari si rende protagonista di un’azione spettacolare: con una serie di dribbling eleganti semina la difesa avversaria e deposita il pallone in rete per il 3-0. Purtroppo, il centrocampista accusa un problema muscolare nell’azione del gol ed è costretto a lasciare il campo.

Il Ravenna non si ferma e continua a spingere. Al 65′ Lo Bosco, dopo aver sfiorato l’incrocio pochi minuti prima, serve un assist perfetto per Rrapaj, che con un sinistro preciso firma il definitivo 4-0.

Gli ultimi minuti sono pura accademia, con il Ravenna che gestisce il possesso palla e si avvia serenamente verso il triplice fischio. Con questa vittoria, i giallorossi proseguono il loro cammino appaiati al Forlì in testa alla classifica.

Unica nota stonata della giornata è l’infortunio di Ilari, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

TABELLINO:

RAVENNA FC – IMOLESE 4-0

MARCATORI Dall’Osso 29’ aut., Biagi 46’, Ilari 56’, Rrapaj 65’

RAVENNA FC: Fresia, Venturini, Rossetti, Biagi (78’ Mandorlini), Lo Bosco (67’ Di Renzo), Rrapaj (67’ D’Orsi), Manuzzi (67’ Guida), Esposito, Onofri, Ilari (57’ Calandrini), Milan. A disposizione: Galassi, Crosariol, Agnelli, Zagre. Allenatore: Marco Marchionni

IMOLESE: Adorni, Brandi, Dall’Osso, Raffini (64’ Melloni), Augustin (67’ Elefante), Garavini, Vlahovic, Agbugui (49’ Mattiolo), Manes (73’ Manzoni), Barnaba (62’ Ballanti), Diaby. A disposizione: Lopez, Gasperoni, Lolli, Pierfederici. Allenatore: Gianni D’Amore

AMMONITI: Raffini, Esposito, Augustin, Milan

RECUPERO: 0’ e 3’