Il Ravenna FC torna in campo domani pomeriggio al Bruno Benelli per affrontare lo United Riccione nel 25° turno di campionato. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Piacenza, i giallorossi hanno perso la vetta della classifica, ma con dieci partite ancora da disputare, soli due punti di distanza dal Forlì e lo scontro diretto da giocare, la corsa al titolo resta apertissima.

La squadra di Marco Marchionni, che non conosce sconfitta dal match di andata contro il Sasso Marconi, vuole subito tornare alla vittoria e sfruttare il fattore Benelli, dove ha costruito gran parte del proprio straordinario cammino. Rispetto alla trasferta di Piacenza, i giallorossi cercheranno maggiore incisività in fase offensiva, unico aspetto da migliorare di una prestazione per il resto solida.

Dal punto di vista dell’infermeria, la situazione rimane invariata: Nappello, Mereghetti, Drapelli, Amoabeng e Ilari restano indisponibili.

Lo United Riccione arriva a Ravenna in una stagione complicata, segnata da difficoltà interne, ma senza mai arrendersi. La recente vittoria sul Fiorenzuola ha dato ossigeno alla classifica e dimostrato che la squadra non è affatto allo sbando. I romagnoli scenderanno in campo con la determinazione di chi lotta per la salvezza, pronti a vendere cara la pelle.

Al Benelli si preannuncia quindi un’altra sfida ad alta intensità: il Ravenna vuole i tre punti per rimanere agganciato alla vetta e continuare la sua corsa da protagonista.