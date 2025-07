È Giacomo Lanzoni il primo volto nuovo del Faenza Calcio dopo diverse conferme dell’organico. In realtà quello del venticinquenne attaccante è un gradito ritorno perchè dopo essere cresciuto nel settore giovanile biancoazzurro, due anni fa era passato al Medicina, salvo poi infortunarsi durante la preparazione e saltare la stagione, riprendendo lentamente in quella passata in cui ha dato il suo contributo al Russi per la salvezza in Eccellenza, categoria da cui ora riparte con il “suo” Faenza.

“Sono rimasto sempre legato a questa società e a un ambiente che per me è di casa. – dice “Jack” Lanzoni – Sono davvero felice di vestire nuovamente la maglia biancoazzurra. Ritrovo come allenatore Nicola Cavina, che ho avuto per anni come guida nel settore giovanile. Lo stimo molto come persona e tecnico. Non vedo l’ora di tornare in campo e lavorare sotto la sua direzione e accanto ai compagni che conosco e a quelli nuovi per fare un buon campionato”.

Per quanto riguarda l’obiettivo personale, Giacomo aggiunge: “Voglio dare il mio contributo con continuità alla squadra come trequartista o come punta dando spazio alla fantasia”.

Dotato di qualità e ottima tecnica calcistica, bravo nel dribbling e tiro preciso, prima dello stop forzato per l’infortunio, Giacomo Lanzonisi era distinto come realizzatore nel Faenza segnando in Promozione rispettivamente 11 e 18 gol (con il secondo posto nella classifica dei marcatori).

L’allenatore Nicola Cavinacommenta: “La prima cosa che mi viene in mente quando si parla di Giacomo Lanzoni è l’euro gol nella finale regionale U19 che ci consentì di andare sull’1-1 e poi di vincere ai rigori. Sono passati sei anni e Jack ha fatto poi ottime stagioni anche in prima squadra. La stagione passata rientrava da un pesante infortunio, quindi la prima parte di campionato non è stata semplice. Ma nel girone di ritorno ha dimostrato il suo talento con ottime prestazioni. E’ un giocatore completo tra le linee sia come legante tra i due reparti che in fase realizzativa. Molto intelligente, gli piace giocare con la squadra. Sono contentissimo di averlo di nuovo con noi”.

Nato a Faenza il 3 gennaio 2000, Giacomo Lanzoni ha percorso tutte le tappe nel settore giovanile manfrede, salvo una parentesi nel Cesena. Ha esordito in Prima squadra nel Faenza calcio nel 2017-2018 disputando con la maglia biancoazzurra due campionati di Eccellenza e quattro di Promozione. E’ passato poi Medicina in Eccellenza, ma la sua stagione finì prima di iniziare per la rottura del legamento crociato del ginocchio. L’annata passata il rientro a Russi con 4 gol pur nelle poche partite giocate nella ripresa agonistica. Fino al 2023 aveva fatto coppia nel Faenza con il fratello più giovane di un anno, l’estroso attaccante Pietro Lanzoni, che dopo stagioni positive a Solarolo, ha seguito a Medicina l’allenatore Fulvio Assirelli.