Il Forlì si aggiudica il derby romagnolo battendo il Ravenna 1-0 al “Morgagni”, al termine di una sfida equilibrata e carica di tensione. A decidere il match è stato Simone Saporetti, che al 4’ della ripresa ha raccolto l’assist di Farinelli e insaccato con un tocco preciso sul secondo palo.

Il primo tempo si è giocato a ritmi alti ma con poche occasioni concrete: i biancorossi hanno cercato di pungere con le iniziative di Farinelli e la regia di Macrì, mentre il Ravenna ha faticato a costruire gioco, affidandosi a Rossetti e Di Marco senza mai impensierire Martelli.

Nella ripresa il gol di Saporetti ha indirizzato la gara. Il Ravenna ha provato a reagire con i cambi inserendo Lonardi, Zagre e Da Pozzo per dare vivacità all’attacco, ma la manovra è rimasta prevedibile. Anacoura ha evitato il raddoppio respingendo un tiro di Manuzzi, mentre Martelli si è fatto trovare pronto su un colpo di testa di Spini nel finale.

Il derby si è chiuso con otto ammoniti e un clima teso, ma il Forlì ha resistito fino al triplice fischio portando a casa tre punti preziosi, confermando solidità e concretezza. Per il Ravenna, invece, resta il rammarico di non essere riuscito a reagire dopo lo svantaggio.