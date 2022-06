Conclusi i campionati di categoria, le formazioni giovanili del Faenza calcio stanno concludendo i propri impegni sportivi nei numerosi tornei di fine stagione.

La Under 19 Juniores di Nicola Cavina conclude la stagione con un successo nel prestigioso torneo di Bagnacavallo battendo 5-0 il Sanpaimola e prendendosi così una rivincita di consolazione rispetto all’esito del campionato. Sempre a Bagnacavallo, è terza la Under 16 (2006) di Matteo Negrini, ma trionfa la Under 14 (Giovanissimi 2008) di Francesco Di Nunzio battendo 3-2 in finale il Russi (gol di Lanzoni e doppietta di Peroni). La squadra biancoazzurra in precedenza era arrivata al secondo posto al torneo di Cotignola e raggiungono la finale a San Pietro in Vincoli.

La Under 15 (2007) di Alessandro Fabbri si ferma dopo un brillante cammino nel quotato torneo Sarti, sconfitta ai calci di rigore dal Rimini.

Gli Esordienti 2009di Pietro Errani perdono a Bagnacavallo dove il Fusignano ha la meglio in finale sul Faenza.

Gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro si aggiudicano il quinto “memorial Bruno Neri”, vincendo con tutte partite nel quadrangolare con Real Faenza, Vita Granarolo e Sparta Castel Bolognese organizzato dall’associazione omonima e dal Torino Club assieme al Faenza calcio. I giovani biancoazzurri arrivano poi al secondo posto al torneo di Solarolo, battuti in finale dall’Imolese.

Successi in serie per i Pulcini 2011 di Edo Dyrmishi che conquistano cinque tornei: a Medicina (superando Sanpaimola, Bologna, Persiceto e Imolese), il “Faventia, a Cotignola (vincendo con i padroni di casa e il Bagnacavallo), a Classe, infine a Solarolo, battendo con Marradese e Tozzona.

Brillano anche i Pulcini 2012 di Angelo Marchetti che vincono il triangolare finale a Cotignola con Forlì e Sampaimola, e poi il Faventia con ben quattro vittorie su Porto Fuori, Modigliana, Edelweiss, Stuoie. Secondo posto invece a Sasso Morelli.

La squadra Primi Calci 2013 di Marco Benericetti conquista il torneo di Solarolo superando il Borgo Tuliero e il Chicco Ravaglia Imola nel triangolare finale