Il gol tanto atteso dal Faenza è arrivato. Con gli interessi anzi perchè i manfredi, finora a secco in campionato, si sono sbloccati con la capolistaSampierana. Il 3-2 finale è frutto di una gara vibrante, a tratti accesa, ma sostanzialmente corretta tra i giocatori in campo.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza tatticismi, fin dalle prime battute. Il primo tiro, alto sopra la traversa, è del capitano biancoazzurro Missiroli, poi dalla parte opposta è bravo Zauli in uscita su Simone Braccini. Scalda il motore Lanzoni con una conclusione che viene deviata in angolo. Per i bianconeri, Ariyo e Montesi dialogano bene, ma si perdono al momento del tiro permettendo a Franceschini un bel recupero. Quasi alla mezz’ora, il Faenza passa. E’ Bonavita ad appoggiare di testa a Lanzoni che dal limite dell’area prende la mira e manda il pallone con una staffilata in gol sotto la traversa dove Ravaioli non può nulla 1-0. Il Faenza gestisce bene il vantaggio, senza soffrire e solo una volta la Sampierana è pericolosa con Braccini che spara alto. A inizio ripresa il Faenza perde per infortunio il giovane Navarro, ben sostituito dal quasi coetaneo Brusi, mentre la Sampierana mette dentro Sylla per cercare il gol. Ma a raddoppiare sono i manfredi grazie a una azione personale di Tuzio che si fa luce sulla fascia, prova il cross, riprende il pallone respinto da un difensore, entra in area e scaglia di sinistro un preciso diagonale rasoterra che batte ancora Ravaioli. 2-0 I bianconeri cesenati reagiscono e Sylla dalla fascia laterale inventa una parabola incredibile che manda la sfera a insaccarsi all’incrocio dei pali. 2-1 La rete stimola gli ospiti che, scampato il pericolo grazie al portiere Ravaioli che para una botta di Lanzoni, si ripresentano in avanti con Montesi che trova pronto Zauli alla respinta in angolo.

Il portiere biancoazzurro qualche minuto dopo è costretto in uscita a fermare in area il lanciato Bolognesi, provocando il calcio di rigore che Montesi realizza 2–2 Non è ancora finita però. Dopo uno scontro a centrocampo Braccini viene espulso per fallo di reazione su Gimelli e la Sampierana rimane in inferiorità numerica. Ne approfitta il Faenza qualche minuto dopo con il centravanti Bonavita che in contropiede sfugge all’avversario, si presenta in area e di sinistro in diagonale insacca il gol decisivo 3-2. Nel recupero ha ancora una occasione Missiroli il cui tiro teso e preciso viene deviato con il corpo da Cangini in angolo.

Ora per il Faenza la prossima partita di campionato sarà domenica 5 ottobre (ore 15.30) il derby con il Russi allo stadio “Bucci”. Nel frattempo il primo ottobre (ore 20.30) al “Neri” arriverà l’FCR Forlì per l’ultima gara del primo turno di Coppa, ininfluente per i biancoazzurri già qualificati agli ottavi grazie ai due successi già ottenuti.

Faenza – Sampierana 3-2

Faenza: Zauli, Franceschini, Servadei (6’ st Gimelli), Missiroli, Navarro (35’ pt Brusi), Prati, L. Albonetti, Tuzio (36’ st Ulivieri), Bertoni (11’ st Marocchi), Bonavita, Lanzoni (46’ st Zani). A disposizione: Laghi, Gjordumi, Malavolti, Cavolini. All. Matulli

Sampierana: Ravaioli, Pieri, Bolognesi (31’ Cangini), Narducci (6’ st Sylla), Rossi (11’ st Crociati), Lo Russo, Montesi, Petrini (43’ st Pungelli), S. Braccini, Carlini, Ariyo (47’st Yabre). A disposizione: Zamagni, Conficconi, D.Braccini, Soldati. All. Belli

Arbitro: Cazacu di Albenga –assistenti: Spada di Bologna e Giorgi di Rimini

Reti: 28’ pt Lanzoni, 11’ st Tuzio, 18’ st Sylla, 30’ st Montesi (r), 42’ st Bonavita

Espulso: S. Braccini

Ammoniti: Tuzio, Zauli; Rossi, Sylla, Crociati, Ariyo, Belli (all.)

Angoli: 3-4

Recupero:2’ – 5’