L’Under 19 Juniores di Nicola Cavina conclude il suo cammino sabato 14 maggio (ore 15) affrontando il Cotignola in trasferta, certo del terzo posto che vale la qualificazione al prossimo campionato Elite. L’obiettivo è riscattare la partita persa all’andata che è quasi sicuramente costata il secondo posto a vantaggio del Classe, impegnato in casa con il Massa Lombarda.

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini pareggia 1-1 sul difficile campo della Sammuarese grazie al gol di Lama. Domenica 15 maggio (ore 10.30) ultima partita di campionato allo stadio “Bruno Neri” contro l’FC Ravenna.

L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini, perde 2-3 il Misano. In gol Zoli e Savioli che sbaglia però il rigore del pareggio. Ultimo impegno il 15 maggio (ore 10.30) sul campo del Cava Ronco Forli.

Larga vittoria dell’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri che supera 7-3 il Fya Riccione. Reti di Emiliani, Scarpelli, Baha, Fantinelli. Domenica 15 maggio, match di chiusura in trasferta a Corticella.

L’Under 14 (2008) di Francesco Di Nunzio vince 6-0 con il Sant’Agata.

Domenica 15 maggio ultima di campionato (ore 10.30) al campo San Rocco contro il Bagnacavallo.

Esordienti 2009: vince con lo Sparta Castel Bolognese.

Le formazioni del vivaio biancoazzurro sono anche impegnate in diversi tornei extra campionato.

I Pulcini 2011 di Edo Drymishi dopo la vittoria nel prestigioso torneo “Tassi” giungono al terzoo posto a Bubano.

La squadra “Primi Calci 2013” di Marco Benericetti si classifica al secondo posto in due tornei: “MediFossa” e Sanpaimola Cup.