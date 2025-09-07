Il Faenza incassa una sconfitta casalinga di misura che lascia un po’ di rammarico perché di fronte al Mezzolara, la squadra più attrezzata e accreditata con Ferrara per la promozione, si poteva anche portare a casa un punto. Sono stati gli ospiti bolognesi a cercare subito di fare la partita grazie al notevole potenziale a disposizione nonostante alcune assenze. Già al secondo minuto è il talentuoso Fabretti a colpire l’esterno della rete su calcio di punizione dal limite. Lo stesso attaccante poco dopo impegna il portiere manfredo Zauli in una parata a terra. Poi è Molossi di testa a mandare alto sopra la traversa.

Il Faenza si fa vivo al 18’ con una zuccata di Bonavita facilmente parata da Cipriani che poco dopo su calcio d’angolo non sceglie bene l’uscita, ma mette comunque fuori tempo Borini che spedisce a lato. Il Mezzolara ci prova ancora con Nisi e Fabretti che poi tira sopra la traversa da buona posizione. Il vantaggio degli ospiti arriva quasi alla fine del primo tempo su efficace azione orchestrata da che spedisce a centro area per il tempestivo inserimento di Dalmonte che anticipa l’avversario e batte in diagonale il portiere Zauli. 0-1

Nel secondo tempo il Faenza ci prova. Per due volte è Lanzoni a fornire assist: prima a Bonavita che cerca di beffare in anticipo la retroguardia avversaria senza riuscirci, poi soprattutto con Gimelli la cui sventola di sinistro chiama Cipriani alla deviazione spettacolare sopra la traversa in angolo.

Poco dopo il quarto d’ora il Mezzolara rimane in inferiorità numerica per la scorrettezza di Nisi che a centrocampo sferra una manata sul volto di Gimelli: cartellino rosso inevitabile.

La squadra ospite di mister Zecchi riesce però a contenere gli attacchi, non molto lucidi, dei faentini e anzi in contropiede sfiora il raddoppio quando Fabretti si presenta solo davanti a Zauli che gli chiude lo specchio della porta e lo ferma in bello stile. E’ l’ultimo episodio e il match si chiude così.

Ora per il Faenza la prossima partita sarà domenica 14 settembre (ore 15.30) sul campo del Sanpaimola.

Faenza – Mezzolara – 0-1

Faenza: Zauli, Franceschini (5’ st Marocchi), Gimelli, Borini, Prati, M.Albonetti, L. Albonetti (21’ st Bertoni), Tuzio (29’ st Cavolini), Bonavita Gjordumi, Lanzoni (35’ st Zani). A disposizione: Ruffilli, Servadei, Navarro, Brusi, Ulivieri. All. Cavina

Mezzolara: Cipriani, Musiani, Aloisi (35’ st Lo Porto), Morisi (40’ st Bilali), Bungaja, Derjai, Bernardi (16’ st De Lucca), Molossi, Nisi, Fabretti, Dalmonte (21’ st Salonia, 49’ st Filippetti). All. Zecchi

Arbitro: Tasso di Macerata–assistenti: Nobile di Cesena e Vitali di Bologna

Rete: 40’ pt Dalmonte

Espulso: Nisi

Ammoniti: Franceschini; Aloisi, Morisi, Palmieri (vice all.)

Angoli: 5-3

Recupero:1’ – 5’